В римской крепости Виндоланда нашли рельеф, изображающий кавалериста

Вадим Карасев

Археологи продолжают работы по изучению римской крепости Виндоланда, построенной к югу от Адрианова вала. Новой находкой стал рельеф, вырезанный из песчаника. Он изображает человека с копьем, стоящего рядом с лошадью. Заостренная с одной стороны каменная плита размером 160 мм в ширину и 315 мм в высоту изначально была установлена в нише, но позже ее использовали повторно при замощении пола в здании, построенном в IV веке, где ее и обнаружили археологи.

Рельеф нашли волонтеры Ричи Милор и Дэвид Голдуотер из Ньюкасла, которые уже более 15 лет ежегодно участвуют в раскопках. В 2020 году из-за пандемии работы были прерваны, но в марте 2021 года раскопки возобновили, и Ричи и Дэвид поспешили вернуться в Виндоланду. Дэвид Голдуотер так описывает обстоятельства находки: «Сначала я увидел одну ногу лошади, а затем заостренную вершину рельефа». «Мы просто в полном восторге, очень гордимся тем, что стали частью этого открытия, на самом деле это было очень эмоционально. Независимо от того, найдется что-то или нет, мы любим приходить сюда, играть свою небольшую роль в проводимых исследованиях, но открытие этого рельефа сделало этот день действительно особенным», — говорит Ричи Милор.

Фото: Vindolanda Trust

Археолог Марта Альберти комментирует находку: «Нагота этого человека означает, что он, вероятно, бог, а не просто кавалерист, он также держит в правой руке копье — общепринятый атрибут бога войны Марса. Но, если посмотреть на его голову, две округлые детали можно идентифицировать как крылья, атрибут Меркурия — бога путешествий. Лошади и ослы также часто ассоциируются с Меркурием как защитником путешественников».

Укрепление в Виндоланде появилось около 85-го года и просуществовало до V века. С 1930-х годов там работают археологи. В 2017 году они обнаружили кавалерийскую казарму, построенную в начале II века, еще до возведения Адрианова вала. Там было сделано немало интересных находок, включая новые письменные таблички, а также боевые и игрушечные мячи.

Музей в Виндоланде принимает посетителей с 15 июня. Руководство музея обещает, что уже 1 июля в нем будут показаны последние находки, включая этот рельеф.