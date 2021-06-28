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В Томской области завершилась профильная смена для юных экологов

В Томской области завершилась профильная смена для юных экологов

В Томском областном центре дополнительного образования завершилась профильная смена «Хранители природы». Об этом сообщает пресс-служба Департамента общего образования региона.

Юные экологи познакомились с различными биологическими профессиями, участвовали в практических и теоретических занятиях, изучали флору и фауну региона.

«Во время смены ребята познакомились с методами учета и отлова птиц и насекомых, научились отличать птиц по внешнему виду и голосам, познакомились с разнообразными особо охраняемыми природными территориями и правилами поведения на них, научились различать растения Томской области и познакомились с растениями других климатических зон, а также научились составлять геоботаническое описание, узнали, как определить разные вещества в воде, а также поучаствовали в увлекательном квесте «Лесное многоборье», – указано в информационном релизе.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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