В Томской области завершилась профильная смена для юных экологов

Алексей Вольцев

В Томском областном центре дополнительного образования завершилась профильная смена «Хранители природы». Об этом сообщает пресс-служба Департамента общего образования региона.

Юные экологи познакомились с различными биологическими профессиями, участвовали в практических и теоретических занятиях, изучали флору и фауну региона.

«Во время смены ребята познакомились с методами учета и отлова птиц и насекомых, научились отличать птиц по внешнему виду и голосам, познакомились с разнообразными особо охраняемыми природными территориями и правилами поведения на них, научились различать растения Томской области и познакомились с растениями других климатических зон, а также научились составлять геоботаническое описание, узнали, как определить разные вещества в воде, а также поучаствовали в увлекательном квесте «Лесное многоборье», – указано в информационном релизе.