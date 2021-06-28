Володин ревакцинировался от коронавируса

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

16:37 Автор: Ольга Шульга

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прошёл ревакцинацию от коронавируса. Об этом спикер 28 июня сообщил на брифинге журналистам.

«Титр антител снизился, поэтому ревакцинировался», — сказал он.





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По словам Вячеслава Володина, прививки он делал одной из отечественных вакцин. После первого курса вакцинации прошло более полугода.

О том, что он сделал прививку от коронавирусной инфекции, Вячеслав Володин сообщил 14 января в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, вакцинацию он перенёс легко. Парламентарии обязаны общаться в ходе заседания и встречаться с избирателями, напомнил спикер палаты, поэтому по-другому он поступить не мог.

15 июня спикер нижней палаты российского парламента сообщал, что коронавирусной инфекцией переболели около 200 депутатов Госдумы, более 30 процентов парламентариев сделали прививку.

#вакцинация

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