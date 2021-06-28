ВОЗ предупреждает о «новой смертоносной волне» из-за штамма Deltа

Лидия Мартынова

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в течение выходных зарегистрировала меньше всего случаев COVID-19 в мире с февраля, но несмотря на это предупредила, что штамм Delta, зафиксированный уже в 92 странах мира, вызывает "новую смертоносную волну".Как отмечается, в большинстве европейских стран число инфицированных, госпитализированных и умерших снизилось до "невиданного с прошлого лета уровня", поэтому некоторые страны ЕС еще больше ослабляют карантин по мере продвижения кампании по массовой вакцинации населения.Однако, несмотря на это, Германия уже закрыла границы для граждан Португалии, поскольку там на штамм Delta сейчас приходится свыше 70% новых случаев заболевания. В нескольких регионах Испании, в частности Каталонии, уже зарегистрировано 20% случаев заражения штаммом Delta. Региональные чиновники органов здравоохранения прогнозируют, что этот вариант коронавируса может стать доминирующим в регионе в течение двух-четырех недель.Аналогичная ситуация прогнозируется и в Греции до середины августа. Отмечается, что в стране летом могут понадобиться строгие локальные локдауны в районах с низким охватом вакцинацией, где наблюдается резкое увеличение случаев заболевания.Кроме Европы, в Индонезии зафиксирован новый рекорд заболеваемости из-за штамма Delta - более 21 000 новых случаев COVID-19. Сообщается, что подобные всплески уже происходят по всему региону, в частности, в Таиланде и Малайзии.Из-за этого варианта COVID-19 правительства Австралии и Новой Зеландии усилили карантинные требования. Также в Израиле снова ввели требование обязательного ношения защитных масок в помещениях из-за роста уровня заболеваемости в стране.