Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Выходит замуж! Анна Заворотнюк показала свадебное платье

Дочка знаменитой и всеми любимой актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заинтриговала подписчиков новой фотосессией. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного, ведь на страничке звездной наследницы постоянно появляются публикации с профессиональных камер, но последние снимки показались фолловерам девушки необыкновенно красивыми: Аня показала студийные фото в длинном роскошном белом платье, кокетливо оголяющем одну ногу. Прекрасный наряд блогерши не содержал в себе ничего лишнего, однако, в нем все же была изюминка: изысканный дизайн рукавов с пышными воланами.

«Дорогие мои, как вы думаете, женственность зависит от того, как мы выглядим, что на нас надето? Или это что-то, что внутри нас?» — написала Аня под фото, оставив главную интригу без ответа… Свадебное ли платье? Готовиться ли подписчикам поздравлять юную красавицу с помолвкой или же кадры не несут в себе лишней смысловой нагрузки и опубликованы лишь для эстетического наслаждения зрителей? «Даже не буду пытаться спрашивать ахах, Анна тот еще конспиратор, поэтому когда сама скажет, тогда и скажет», «Мне кажется это не свадьба, сейчас не время, тяжелая ситуация в ее семье», «Какая красивая невестаааа», — обсуждают изображения со звездой в Instagram.

[media=https://www.instagram.com/p/CQoFQCXFNEv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Выходит замуж! Анна Заворотнюк показала свадебное платье появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на летний отдых
Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на летний отдых
Начало Петрова поста 28 июня 2021 года
Начало Петрова поста 28 июня 2021 года
Лунный день сегодня 28 июня 2021 года
Лунный день сегодня 28 июня 2021 года
7 молодых российских моделей, которые уже покорили мировые подиумы
7 молодых российских моделей, которые уже покорили мировые подиумы
Почему директор BTS решился взять такого маленького Чонгука?
Почему директор BTS решился взять такого маленького Чонгука?
Эрдоган дал старт строительству канала для обхода конвенции Монтре
Эрдоган дал старт строительству канала для обхода конвенции Монтре
Таро-прогноз на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
BTS и NCT устроили скандал из-за плагиата контента
BTS и NCT устроили скандал из-за плагиата контента
День молодежи отметила "Молодая Гвардия" по всей стране
День молодежи отметила "Молодая Гвардия" по всей стране
Губернатор Камчатского края провел для молодежи экскурсию в Долине гейзеров
Губернатор Камчатского края провел для молодежи экскурсию в Долине
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп на июль 2021 года
В Лондоне протестовали коронаскептики
В Лондоне протестовали коронаскептики

Топ на сегодня

Немецкий посол на Украине заявила о страхе НАТО оказаться в состоянии войны с Россией
Немецкий посол на Украине заявила о страхе НАТО оказаться в состоянии
Маски от Kylie Jenner, кремы с кокосом и другие бьюти-новинки для ухода за кожей
Маски от Kylie Jenner, кремы с кокосом и другие бьюти-новинки для
Петров пост в 2021 году: календарь питания по дням
Петров пост в 2021 году: календарь питания по дням
Тест: краш или кринж — как хорошо вы понимаете зумеров?
Тест: краш или кринж — как хорошо вы понимаете зумеров?
5 самых опасных дней в июле 2021 года
5 самых опасных дней в июле 2021 года

Еще по теме

Анну Заворотнюк спутали с ее звездной матерью: «До сих пор не верю, что это не Настя!»
"Копия мать": дочь Заворотнюк взбудоражила подписчиков новыми фото
Джамала рассказала, каким будет ее свадебный наряд (ВИДЕО)
Пэрис Хилтон похвасталась свадебным платьем (ФОТО)