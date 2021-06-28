Выходит замуж! Анна Заворотнюк показала свадебное платье

Влада Некрасова

Дочка знаменитой и всеми любимой актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заинтриговала подписчиков новой фотосессией. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного, ведь на страничке звездной наследницы постоянно появляются публикации с профессиональных камер, но последние снимки показались фолловерам девушки необыкновенно красивыми: Аня показала студийные фото в длинном роскошном белом платье, кокетливо оголяющем одну ногу. Прекрасный наряд блогерши не содержал в себе ничего лишнего, однако, в нем все же была изюминка: изысканный дизайн рукавов с пышными воланами.

«Дорогие мои, как вы думаете, женственность зависит от того, как мы выглядим, что на нас надето? Или это что-то, что внутри нас?» — написала Аня под фото, оставив главную интригу без ответа… Свадебное ли платье? Готовиться ли подписчикам поздравлять юную красавицу с помолвкой или же кадры не несут в себе лишней смысловой нагрузки и опубликованы лишь для эстетического наслаждения зрителей? «Даже не буду пытаться спрашивать ахах, Анна тот еще конспиратор, поэтому когда сама скажет, тогда и скажет», «Мне кажется это не свадьба, сейчас не время, тяжелая ситуация в ее семье», «Какая красивая невестаааа», — обсуждают изображения со звездой в Instagram.

[media=https://www.instagram.com/p/CQoFQCXFNEv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

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