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Жена Табакова о его домогательствах: » Была готова на все»

Вдова Олега Табакова решила прервать молчание. Марина Зудина рассказала всю правду об Олеге, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.  

Известного режиссера не раз обвиняли в изменах и чрезмерной настойчивости. Сначала об этом заговорила Елена Проклова, а после тему домогательств подтвердили еще бывшие студентки театра. Они уверяли, что Табаков заглядывал им под нижнее белье и склонял к сексу. Все это происходило за спиной его жены. Сама же Марина Зудина долго игнорировала сплетни, но потом рассказала про их страстный роман. Женщина призналась, что вступила с Табаковым в интимную связь, когда едва стала совершеннолетней. Однако Зудина призналась, что никто ее не домогался, она сама доверилась взрослому наставнику.

«Я была по уши влюблена и была готова на все», — заявила Зудина.

Марина считает, что стать женой Табакова мечтали многие, поэтому вряд ли режиссер мог кого-то склонять на сближение.  Напомним, что Олег Табаков был женат, когда вступил в отношения с Мариной. Ему пришлось развестись с женой, с которой прожил 35 лет.

Сообщение Жена Табакова о его домогательствах: » Была готова на все» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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