4 простых обряда для очищения вашего дома

Вадим Карасев

Дом — это место силы, но даже оно может порой приносить лишь проблемы. Такое происходит, когда дома скапливается много негативной энергии. Чтобы очистить его от негатива, воспользуйтесь описанными ниже обрядами.

Ранее мы уже рассказывали, как очистить свою ауру. Настало время узнать, как очистить дом. Помните о том, что энергетика дома во многом зависит от людей, которые в нем живут, и, наоборот, энергетика человека во многом зависит от дома. Очень важно стремиться к чистоте во всем, ведь без этого наша жизнь будет наполняться лишними вибрациями.

Признаки того, что вам нужна чистка дома

Эксперты в области биоэнергетики советуют делать такую чистку как минимум раз в три месяца. Если вы давно ее не делали, то, возможно, стоит исправить ситуацию.

Вот основные признаки того, что чистка необходима

В доме постоянно происходят ссоры и конфликты. Вы со второй половинкой как кошка с собакой. Родственники постоянно обижаются, вы не можете найти компромисс. Все люди, живущие в доме или квартире, раздражительны.

Вы и ваши близкие постоянно болеете или ощущаете недомогание. Это значит, что энергетика настолько тяжелая, что блокируются способности организма бороться с болезнями и недугами, усталостью.

Вы очень плохо спите, не можете нормально отдохнуть. Постоянно хочется уйти из дома и не возвращаться. Причина в том, что в таком помещении закрываются чакры. Положительная энергетика или ее остатки не улавливаются.

Если вы замечаете что-то из описанного выше или все сразу, приступайте к чистке.

Чистка дома солью

Соль — сильное вещество, обладающее крайне полезными очищающими свойствами. Она не только очищает дом от негативной энергии, но еще и прогоняет злых духов.

Чистка солью происходит в два этапа. Сначала необходимо просыпать несколько щепоток соли в каждой комнате дома или квартиры, приговаривая при этом: «На пол упади. Семью мою защити. Негатив прогоняй, добро привлекай».

После того, как вы рассыпали соль во всех комнатах, можете собрать ее пылесосом, но делайте это не сразу. Дайте ей полежать хотя бы час. Также после этого можно протереть полы водой с растворенной в ней солью. Это усилит эффект.

Чистка огнем

Зажгите по одной церковной свече в каждой комнате. Позаботьтесь о безопасности: поставьте свечу на тарелку и расположите ее в недосягаемости для домашних животных, чтобы не случилось пожара. Уйдите на некоторое время из дома. Сходите в магазин или немного погуляйте, пока стихия Огня будет делать свое дело.

По возвращении обязательно потушите все свечи и произнесите заговор: «Огнем очищаю, добро защищаю. Пусть мой дом будет светлым сейчас и завтра. Аминь». Свечи ни в коем случае не выбрасывайте. Их можно будет использовать повторно в следующий раз.

Чистка благовониями

Многие активно пользуются ароматическими палочками или лампами с эфирными маслами. У таких людей в доме редко негативная энергия преобладает над позитивной. Можно провести обряд с благовониями.

Нужно просто зажечь лампу или палочку с ароматом цитрусовых. Самыми сильными очищающими свойствами обладает лимон. Также можно использовать мяту или можжевельник. Вместо ароматических палочек можно окуривать помещение сухими листьями и стеблями описанных выше растений. После обряда обязательно нужно проветривать помещение, так как содержание кислорода при окуривании помещений снижается, и это может негативно сказаться на самочувствии.

Чистка чесноком

Такую чистку делали еще в древности наши предки, если считали, что в доме есть негативные сущности или какое-то зло. Положите зубчики чеснока в каждый угол вашей квартиры. После того, как все зубчики будут разложены, произнесите: «Не все плохо, что видимо, не все видимо, что плохо. Все плохое чеснок поглотит, от недобрых мыслей и людей нас защитит».

Оставьте зубки чеснока лежать на своих местах на сутки. По истечении 24 часов соберите их и как можно скорее выбросьте. Они не должны долго лежать дома, так как насыщены негативной энергией.