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Банк России выпустит монеты с медвежонком Умкой

Банк России выпустит монеты с медвежонком Умкой

30 июня ЦБ России планирует выпустить памятные монеты с изображением медвежонка Умки из одноименного мультфильма. Они будут отлиты из серебра (номиналом 3 руб.) и из недрагоценных металлов (номиналом 25 руб.), в том числе с цветным покрытием, сообщается на сайте регулятора.

Серебряный вариант с двух сторон по окружности имеет выступающий кант. На лицевой стороне у него расположено изображение герба России и надписи "Российская Федерация", "Банк России" и номинал. На реверсе - надпись "Умка" и цветное изображение белого медвежонка на фоне льда и звездного неба. Тираж монеты в 3 руб. из серебра составит 7 тыс. штук, из недрагоценного металла с цветным покрытием - 150 тыс. штук, без цветной эмали - 850 тыс. штук.

Эти экземпляры войдут в серию "Российская (советская) мультипликация", в рамках которой уже выпускались денежные средства с изображением крокодила Гены и Чебурашки. Мультфильм "Умка" создали режиссеры Владимир Попов и Владимир Пекарь по сценарию писателя Юрия Яковлева, первая часть картины вышла в 1969 году.

Ранее Ruposters писал, что Центробанк дал советы, как правильно хранить свои сбережения.

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По материалам: uposters.ru

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