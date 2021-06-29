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Белоруссия отозвала своего постпреда при ЕС и вышла из "Восточного партнерства"

Белоруссия отозвала своего постпреда при ЕС и вышла из "Восточного партнерства"

Власти Белоруссии приняли решение отозвать для консультаций своего постоянного представителя при Евросоюзе. Причиной послужили санкции, введенные против страны на общеевропейском уровне.

Посол ЕС в РБ Дирк Шубель, в свою очередь, был вызван в МИД, где ему заявили "твердую позицию белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство".

Главе Представительства ЕС в Республике Беларусь предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести до своего руководства позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций.

В пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства также заявили о запрете на въезд в страну для отдельных представителей европейских правительственных структур. Официальный Минск приостанавливает участие в инициативе "Восточное партнерство" и стартует процедуру приостановки Соглашения о реадмиссии.

Как сообщал Ruposters, ранее Евросоюз ввел финансовые санкции в отношении Белоруссии. Они заключаются в ограничении возможности получения финансирования от своих инвесторов и запрете брать деньги в долг с размещением облигаций.

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По материалам: uposters.ru

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