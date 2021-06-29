Бритни Спирс рассказала об отдыхе на Гавайях с бойфрендом Сэмом Асгари: "Многое еще впереди"

Вадим Карасев

На прошлой неделе 39-летняя Бритни Спирс сделала несколько шокирующих заявлений в суде против своего отца в ходе очередных слушаний по делу об опеке над ней. Спустя всего несколько дней после этого поп-звезда вместе со своим 27-летним возлюбленным Сэмом Асгари улетела восстанавливать эмоциональное состояние в одно из своих самых любимых мест на свете — на гавайский остров Мауи.





Бритни Спирс

Несколько часов назад Бритни опубликовала в своем инстаграме ролик, смонтированный из кадров, снятых на Гавайях. На видео Спирс показывает окружающие ее тропические пейзажи и себя в красном бикини во время отдыха на пляже. Звезда призналась, что была рада снова оказаться на острове, а также намекнула, что дальше ее ждут большие свершения.









Черт возьми, я снова это сделала! Мауи, часть вторая. Сегодня эти кадры еще более актуальны, хоть и были сняты вчера! Я езжу на самой дешевой машине, известной человечеству, но это невероятно весело. Мне нравится слушать с балкона шум океана ночью, а также смех других людей. Здесь я чувствую единство, и оно бесконечно. Вот я играю на пляже и делаю ангелов на песке на побережье океана. Многое еще впереди, много чем можно поделиться и о чем можно мечтать, еще больше — о чем надеяться и молиться. Да благословит нас всех Господь,— обратилась к своим поклонникам по всему миру Бритни.

Сэм Асгари также рассказывает в своем инстаграме, как проходит их с возлюбленной отпуск на Гавайях. Сэм показал, что они не только целыми днями расслабляются на побережье океана и в бассейнах при отеле, но и уделяют время спорту, регулярно посещая зал.





Сэм Асгари

Напомним, что первое личное выступление Бритни Спирс в суде против ее отца вызвало большой ажиотаж в СМИ. В ходе слушаний певица призналась, что много лет страдает от установленного над ней еще в 2008 году опекунства. Бритни рассказала, что отец в течение многих лет эксплуатировал ее в целях личной наживы, заставлял ее принимать разрушающие психику препараты, а также запрещал ей выходить замуж и рожать детей.





Бритни Спирс

После выступления Бритни в суде ее поддержали многие звездные коллеги, в том числе экс-бойфренд Джастин Тимберлейк, а также ее бывший муж и отец ее двоих сыновей Кевин Федерлайн. Последний лишь заявил, что хочет, чтобы Спирс была счастлива и здорова.

Если она сможет быть такой без опекунства, это будет потрясающе,

— считает Кевин, который предпочитает держаться подальше от всех дрязг, связанных с процедурой опеки над звездой.





Бритни Спирс и Сэм Асгари