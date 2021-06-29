Центр имени Чумакова планирует вдвое увеличить выпуск вакцины «КовиВак»

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

15:11 Автор: Светлана Заверняева

Выпуск вакцины от коронавируса «КовиВак» будет увеличен до двух миллионов доз после поступления нового оборудования. Об этом сообщил заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Георгий Игнатьев на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня».

«В ближайший месяц будем выдерживать тот план, который есть — мы должны были выпустить до конца июня один миллион доз, мы его выпустили», — сказал он. Как только новое оборудование будет получено, Центр сможет производить второй миллион доз, уточнил Игнатьев.

Когда и чем надо ревакцинироваться

Цельновирионная вакцина «КовиВак» произведена по классической технологии, которую использовали при создании вакцины от полиомиелита и жёлтой лихорадки. При такой технологии в состав вакцины включается инактивированный вирус, ранее сообщил «Парламентской газете» директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

В России с 18 января проходит массовая вакцинация населения от коронавируса. Помимо «КовиВака», гражданам также доступны вакцины «Спутник V» (разработчик — Центр имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор». Кроме того, на прошлой неделе в гражданский оборот поступила однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

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