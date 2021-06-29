Денежный лунный календарь на июль 2021 года

Вадим Карасев

Луна влияет на все сферы нашей жизни, но многих интересуют именно деньги, потому что без них счастье не всегда возможно. Астрологи рассказали, как ночное светило будет влиять на денежную удачу людей в каждый день июля.

Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно рекомендуют в июле не носить с собой большие суммы наличных, а также тратить деньги с умом. Пользуйтесь финансовыми оберегами и талисманами в неблагоприятные дни месяца, чтобы удача вас не покинула.

1, 2 и 3 июля: убывающая Луна в Овне — это дни неурядиц и проблем, энергетического диссонанса. Более того, Луна не просто убывает, а уже успела отдать нам часть своей энергии, поэтому в эти дни лучше не тратиться и не переутомляться на работе.

4, 5 июля: убывание Луны в Тельце благоприятно сказывается на финансовых успехах. В эти два дня у вас будет возможность совершать выгодные приобретения, заключать выгодные сделки в бизнесе.

6, 7 и 8 июля: в эти три дня править миром будет Луна в Близнецах. Полезно будет тратить деньги на свой комфорт и отдых, на общение и романтику. Экономить лучше не деньги, а время.

9, 10 июля: в период правления Рака самым главным ресурсом также будет время, а не деньги. Лучше не оставаться дольше на работе, не уставать. 10 число — Новолуние в Раке. В этот день любая работа вовсе будет непродуктивной или даже убыточной.

11, 12 июля: начальная фаза роста не лучшим образом сочетается со Львом, но в целом эти дни будут идеально подходить для заработка. Деньги потекут в руки к тем, кто осознает свои истинные цели.

13, 14 и 15 июля: активная Луна в Деве в эти дни окажется достаточно благоприятной, потому что еще не успеет набрать силу. День идеально подходит для шопинга и монотонной работы.

16, 17 июля: Весы и растущая Луна — союз что надо. Деньги потекут рекой в жизнь к тем, кто будет много трудиться и заводить новые знакомства. Окружающие люди могут подкинуть вам гениальную идею.

18, 19 июля: активная Луна в Скорпионе — вестник проблем, но зато в эти два дня у вас будет мощная интуиция, которая поможет не только пережить финансовые трудности, но и заработать больше денег.

20, 21 июля: это очень благоприятные дни для денежных операций, перевода средств, покупок, крупных приобретений. Большой успех в деньгах будет следовать за оптимистичными и уверенными в себе людьми.

22, 23 июля: два последних дня фазы роста пройдут под эгидой Козерога. Это будут сложные и непредсказуемые дни, в которые лучше не тратить денег. Опасайтесь своего эго и врагов, которые могут вам насолить.

24, 25 июля: 24 число — полная Луна в Водолее. Опасный день, в который лучше не думать о деньгах и работе. 25 июля — первый день убывающей Луны, который пройдет в том же Знаке. 25 числа большая прибыль ждет людей творческих профессий.

26, 27, 28 июля: пока убывающая Луна находится в Рыбах, лучшего времени для творческой работы не придумать. Можно отправляться в командировки, знакомиться с людьми, тратить деньги на себя любимых.

29, 30 июля: убывающая Луна к этому моменту еще не потеряет много энергии, поэтому ее переход в Овна не будет опасным. В эти дни нужно переть вперед, словно танк. Берите свое, но не забывайте делиться с теми, кто поддерживал вас в достижении целей и протягивал руку помощи.

31 июля: 31 числа большие денежные успехи могут ожидать тех, кто будет стараться преобразить свой дом и себя самих. Можно смело тратиться на изменение внешности, на новую одежду.