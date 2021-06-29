Для школьников Москвы пройдут развивающие и обучающие онлайн-занятия по предметам школьной программы

Влада Некрасова

Для школьников Москвы пройдут развивающие и обучающие онлайн-занятия по предметам школьной программы, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Они состоятся в рамках городского проекта «Предметный разговор». С их помощью ребята закрепят ранее изученный материал и освоят новые навыки.

Например, методист Городского методического центра (ГМЦ) Александр Негазов 1 июля расскажет о природных оптических явлениях, 6 июля методист ГМЦ Ольга Алексеева поговорит с ребятами о родственных иностранных языках, а 8 июля школьников ждет практическое онлайн-занятие по географии, которое проведет методист ГМЦ Алексей Тарасенков.

13 июля методист ГМЦ Тамара Шакирова расскажет о том, как биология способствует развитию современных компьютерных технологий и какие открытия совершают сегодня ученые в области искусственного интеллекта и нейросетей. 15 июля школьники вместе с методистом ГМЦ Игорем Бахаревым обсудят парадоксы и противоречия человеческой логики и познавательной деятельности. 20 июля методист ГМЦ Лариса Черницына познакомит ребят с теорией графов и расскажет, где они применяются и какие данные можно представить с их помощью.

Методист ГМЦ Алексей Уткин 22 июля развенчает некоторые популярные мифы о продуктах, методист ГМЦ Наталья Володько научит правильно читать и понимать сказки, а 29 июля методист ГМЦ Елена Тимофеева проведет мастер-класс, где на примере старинной задачи о семи мостах города Кенигсберга школьники познакомятся с понятием «граф», его свойствами и особенностями.