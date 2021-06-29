Для школьников Ростовской области организована летняя инженерная смена

Лидия Мартынова

В детском технопарке «Кванториум» началась летняя инженерная смена для школьников Ростова-на-Дону и Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства общего и профессионального образования региона.

Занятия проводятся в очном формате, для ребят организовано 20 мастер-классов по всем инженерным и естественно-научным направлениям технопарка: от биотехнологий до программирования и робототехники.

Первая смена продлится с 28 июня по 10 июля, вторая – с 19 по 31 июля. Запись для всех желающих будет доступна с 8 июля по ссылке