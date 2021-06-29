Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Для школьников Ростовской области организована летняя инженерная смена

Для школьников Ростовской области организована летняя инженерная смена

Для школьников Ростовской области организована летняя инженерная смена

В детском технопарке «Кванториум» началась летняя инженерная смена для школьников Ростова-на-Дону и Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства общего и профессионального образования региона.

Занятия проводятся в очном формате, для ребят организовано 20 мастер-классов по всем инженерным и естественно-научным направлениям технопарка: от биотехнологий до программирования и робототехники.

Первая смена продлится с 28 июня по 10 июля, вторая – с 19 по 31 июля. Запись для всех желающих будет доступна с 8 июля по ссылке

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Бритни Спирс рассказала об отдыхе на Гавайях с бойфрендом Сэмом Асгари: "Многое еще впереди"
Бритни Спирс рассказала об отдыхе на Гавайях с бойфрендом Сэмом
В Забайкалье продолжается ремонт спортзалов сельских школ
В Забайкалье продолжается ремонт спортзалов сельских школ
На информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь появятся материалы «Российской электронной школы»
На информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь появятся
«IT-куб.Канаш» провел образовательные интенсивы для школьников
«IT-куб.Канаш» провел образовательные интенсивы для школьников
В Курганской области ремонтируют школьные спортзалы
В Курганской области ремонтируют школьные спортзалы
Для школьников Ростовской области организована летняя инженерная смена
Для школьников Ростовской области организована летняя инженерная смена
Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика
Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика
Уличный стиль знаменитости: Рианна в яркой блузке и мини-юбке на ночной прогулке в Нью-Йорке
Уличный стиль знаменитости: Рианна в яркой блузке и мини-юбке на
В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов
В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов
"Гомосексуал, который любит подчиняться": Егора Крида высмеяли за название нового альбома
"Гомосексуал, который любит подчиняться": Егора Крида
В королевском дворце Монако рассказали об операциях княгини Шарлен
В королевском дворце Монако рассказали об операциях княгини Шарлен
В Украину пытались под видом риса ввезли героина на рекордные 2,3 млрд грн
В Украину пытались под видом риса ввезли героина на рекордные 2,3

Топ на сегодня

Италия отменила почти все карантинные ограничения
Италия отменила почти все карантинные ограничения
Тина Кунаки в платье-кейпе на вечеринке в Испании
Тина Кунаки в платье-кейпе на вечеринке в Испании
Студенты Мессинского университета приняли участие в программе академического обмена в Мининском университете
Студенты Мессинского университета приняли участие в программе
Про русских, инопланетян и Марс: 15 восхитительных цитат Илона Маска
Про русских, инопланетян и Марс: 15 восхитительных цитат Илона Маска
4 простых обряда для очищения вашего дома
4 простых обряда для очищения вашего дома

Еще по теме

На Сахалине стартовала профильная смена для школьников «Профессионалы будущего»
Детский центр «Орленок» примет школьников из девяти регионов страны
В детском технопарке «Кванториум» Курской области стартовали «Инженерные каникулы»
Мобильный технопарк «Кванториум» проводит занятия для школьников Кировской области