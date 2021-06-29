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Франция потребовала от Ирана восстановить доступ МАГАТЭ на ядерные объекты

Франция потребовала от Ирана восстановить доступ МАГАТЭ на ядерные объекты

Министерство иностранных дел Франции заявило, что Иран должен восстановить полный доступ экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты. В Париже также призвали Тегеран продлить договор с организацией.

В МИД пояснили: государство целиком находится на стороне МАГАТЭ, предпринимающего усилия по проверке и мониторингу выполнения Ираном своих обязательств.

Иран должен возобновить сотрудничество с МАГАТЭ и немедленно восстановить полный доступ [экспертам].

Медлительность иранской стороны с выражением воли к продлению договоренностей вызывает у Франции сожаление. Любые перерывы в этом процессе ставят под угрозу способность агентства "поддерживать непрерывность знаний о деятельности Ирана".

Как сообщал Ruposters, в начале года в Исламской Республике довели степень обогащения урана до 20% и назвали условие для возвращения к ядерной сделке.

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По материалам: uposters.ru

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