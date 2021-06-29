Фрида Пинто впервые станет мамой

Вадим Карасев

36-летняя индийская актриса Фрида Пинто готовится стать матерью. Звезда, прославившаяся благодаря роли в фильме "Миллионер из трущоб", ждет первенца от своего возлюбленного, фотографа Кори Трэна.

Радостной новостью пара поделилась в соцсетях. Фрида опубликовала снимки, на которых продемонстрировала округлившийся живот.





Кори Трэн и Фрида Пинто

Малыш Трэн появится на свет этой осенью,

— подписала кадры Фрида.

Первые слухи о романе пары появились в 2017 году. В 2019 году они объявили о своей помолвке, но узами брака пока себя не связали. Не исключено, что их свадебным планам помешал коронавирус.

До отношений с Трэном у Фриды Пинто был продолжительный роман с коллегой по фильму "Миллионер из трущоб" Девом Пателем. Причина расставания пары неизвестна, но после разрыва, который был мирным, они сохранили хорошие отношения и остались друзьями.





Фрида Пинто и Кори Трэн