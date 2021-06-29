Фрида Пинто впервые станет мамой
36-летняя индийская актриса Фрида Пинто готовится стать матерью. Звезда, прославившаяся благодаря роли в фильме "Миллионер из трущоб", ждет первенца от своего возлюбленного, фотографа Кори Трэна.
Радостной новостью пара поделилась в соцсетях. Фрида опубликовала снимки, на которых продемонстрировала округлившийся живот.
Малыш Трэн появится на свет этой осенью,
— подписала кадры Фрида.
Первые слухи о романе пары появились в 2017 году. В 2019 году они объявили о своей помолвке, но узами брака пока себя не связали. Не исключено, что их свадебным планам помешал коронавирус.
До отношений с Трэном у Фриды Пинто был продолжительный роман с коллегой по фильму "Миллионер из трущоб" Девом Пателем. Причина расставания пары неизвестна, но после разрыва, который был мирным, они сохранили хорошие отношения и остались друзьями.