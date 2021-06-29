"Гомосексуал, который любит подчиняться": Егора Крида высмеяли за название нового альбома

Вадим Карасев

Пользователей Сети удивило название нового альбома Егора Крида, которое можно перевести как "пассивный гомосексуалист".

Отпраздновавший накануне свое 27-летие Егор Крид 15 июля готовится выпустить новый альбом "Pussy Boy". Название релиза рассмешило многих пользователей сети.



"Нам хватило 10 секунд, чтобы узнать в гугле, что pussy boy - это "гомосексуал, который очень любит подчиняться во время секса", - пишет ссылающийся на сайт Urban Dictionary telegram-канал "Монополия звука", отмечая, что певец по сути совершил "интересный каминг-аут" в месяц прайда, который празднуют сторонники ЛГБТ-меньшинств в июне.

Название альбома Егора Крида также рассмешило его коллегу Скриптонита, поделившегося своими эмоциями в Stories.

Ранее 22-летняя дочь Славы Александра Морозова призналась в YouTube-шоу "ДаДа-НетНет", что она испытывает симпатию к Егору Криду. "Мне нравится Егор Крид! Но участвовать в "Холостяке" я бы все-таки не смогла — заплакала бы и убежала", — отметила девушка. Однако вкусов Александры не разделяет ее мать Слава, которая не считает Егора Крида и Тимати достойными кандидатами на роль жениха.

"Мне оба не нравятся! В сексуальном плане, мне кажется, они вообще никакущие! Я это знаю просто! Я чувствую мужчин", — заявила Слава.

При этом популярная певица назвала "полным отстоем" шоу ТНТ "Холостяк", героями которого были Тимати и Егор Крид.

Как писал NEWSTES, ранее Макс Фадеев раскритиковал участие Егора Крида в шоу "Голос. Дети".