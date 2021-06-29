Гороскоп на июль 2021 года от Анжелы Перл

Вадим Карасев

Начинается новый месяц лета, и провести его успешно помогут своевременные рекомендации Анжелы Перл. Ее советы позволят Знакам Зодиака найти верное направление к счастливой жизни, а также и исключить те дела, которые могут спровоцировать проблемы.

Середина лета — прекрасное время для новых достижений и привлечения счастья. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам Анжелы Перл, чтобы использовать энергетику планет себе во благо и без труда привлекать в жизнь нужные перемены.

Овен

Овнов ждет активное начало июля, обусловленное влиянием Марса. Астролог рекомендует огненным представителям Знака не торопиться, чтобы не ошибиться с выбором пути. Соблюдение дисциплины и правил позволит обрести уверенность и без труда преодолеть временные трудности на пути к счастью.

Телец

Тельцам астролог рекомендует поумерить пыл, чтобы ненароком не совершить тех действий, которые будут провоцировать неудачи. Влияние небесных тел будет тормозить активность в первую неделю, которая будет важной для задела и строительства прочного фундамента. Тельцам важно сосредоточиться на первостепенных задачах, чтобы привлечь успех.

Близнецы

У Близнецов начинается период, когда важно оставаться в согласии с собой, чтобы не упустить перспективные возможности. Анжела Перл призывает представителей этого Знака провести первую неделю с осторожностью и не торопить события, чтобы исключить неурядицы. Оппозиция Марса и Сатурна будет давать напряжение, а значит, нельзя предпринимать необдуманные шаги.

Рак

Раков ждет насыщенный месяц, однако первая неделя июля будет довольно напряженной. Виной тому будет оппозиция Марса и Сатурна, двух планет с противоположной энергетикой. Этот период важно провести в спокойном режиме, не торопить события и не пытаться выполнить несколько дел одновременно.

Лев

Огненным Львам астролог рекомендует первую неделю июля быть бдительными и не торопиться. Энергетика Марса и Сатурна, которые будут в оппозиции, будет влиять на все сферы жизни, а значит, с выводами и решительными шагами лучше не торопиться. В начале июля Львам стоит делать аккуратные шаги навстречу мечте, не забывая об ответственности и осторожности.

Дева

Начало месяца для Дев будет весьма непростым. Астролог рекомендует начинать месяц не с активных действий, а с планирования и завершения текущей работы. Не исключены препятствия, которые важно не преодолевать, а изучать, чтобы найти лучший вариант для решения временных проблем. Всему виной будет оппозиция Марса и Сатурна, однако противостояние продлится недолго.

Весы

Весам Анжела Перл рекомендует начать июль вдумчиво. Энергетика Марса и Сатурна, которые будет в оппозиции, будет противоречивой, и опрометчивые действия могут привести к неурядицам. Первая неделя будет важной, и Весам важно соблюдать правила и не поддаваться сиюминутным прихотям.

Скорпион

Первая неделя июля будет во власти оппозиции Марса с Сатурном. Влияние этих планет будет провоцировать задержки в делах и мелкие неурядицы, справиться с которыми не составит труда, если не спешить. Астролог рекомендует повременить с активными шагами и воплощением смелых планов.

Стрелец

Стрельцам придется непросто лишь в первую неделю июля. В это время оппозиция Сатурна и Марса будет доставлять хлопоты, и астролог рекомендует не торопиться. Разумная осторожность и завершение текущих дел обеспечат Стрельцам удачу и уберегут от действий, которые могут завести в тупик.

Козерог

Первая неделя июля будет самой проблемной: оппозиция стремительного Марса и консервативного Сатурна будет влиять на финансовое положение. Козерогам астролог рекомендует не торопиться с выводами и активными действиями, заняться изучением информации и поиском верных решений.

Водолей

Июль для Водолеев начнется с небольшого напряжения, вызванного оппозицией Сатурна и Марса. Энергетика этих планет противоречива, ведь Марс дает скорость, а Сатурн, напротив, сдерживает и замедляет движение. Такое положение дел выгодно для планирования, изучения поступающей информации и обретения внутренней гармонии, необходимой для новых побед.

Рыбы

Начало июля будет довольно напряженным. Рыбам предстоит пережить временную встряску, связанную с влиянием Марса и Сатурна. Планеты будут в оппозиции, что неудачно для активных действий, однако благоприятно для планирования, извлечения ценных уроков и получения информации.