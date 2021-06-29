Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Госдеп призвал американцев не посещать оккупированный Крым

Госдеп призвал американцев не посещать оккупированный Крым
Госдеп США призвал американцев не посещать оккупированный российскими войсками Крым.

В качестве причины называется угроза военных действий, говорится в заявлении на сайте Госдепа.

В Вашингтоне отмечают, что международное сообщество не признает аннексию Крыма и обращает внимание на обширное военное присутствие Российской Федерации на полуострове.

"Российская Федерация, вероятно, предпримет дальнейшие военные действия в Крыму в рамках оккупации этой части Украины. Оккупационные власти в Крыму продолжают нарушать права иностранцев и местного населения, особенно в отношении тех, кто считается противником их власти на полуострове", - говорится в сообщении Госдепа.
Также правительство США не сможет оказывать экстренные услуги своим гражданам в Крыму, поскольку государственном служащим запрещено посещать оккупированный полуостров.

Ранее гражданам США рекомендовали воздерживаться от посещения России, сообщают в Госдепе США.

В заявлении ведомства говорится, что посещать РФ не следует из-за терроризма, преследований со стороны сотрудников службы безопасности российского правительства, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России и произвольного применения местного законодательства.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Выполнив свою задачу, новый беспроводной кардиостимулятор растворяется в организме пациента
Выполнив свою задачу, новый беспроводной кардиостимулятор
Новые памятники ВОВ добавят на всероссийскую карту мемориалов
Новые памятники ВОВ добавят на всероссийскую карту мемориалов
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 29 июня 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 29 июня 2021 года
"Пока совсем кризисно": духовник находящейся в коме МакSим призывает молиться о ее излечении
"Пока совсем кризисно": духовник находящейся в коме МакSим
Образ «школы будущего» обсудили артековцы с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым
Образ «школы будущего» обсудили артековцы с Министром просвещения
Новый стоматологический «клей» имитирует природную ткань зуба
Новый стоматологический «клей» имитирует природную ткань зуба
Шайа Лабаф и Миа Гот спровоцировали слухи о воссоединении
Шайа Лабаф и Миа Гот спровоцировали слухи о воссоединении
В кировском «Кванториуме» завершилась смена лагеря «Юный техник»
В кировском «Кванториуме» завершилась смена лагеря «Юный техник»
Слепаков в стихах посмеялся над антипрививочниками
Слепаков в стихах посмеялся над антипрививочниками
Лунный календарь красоты на июль 2021 года
Лунный календарь красоты на июль 2021 года
Редкий олень был снят автоматическими камерами в национальном парке Камбоджи
Редкий олень был снят автоматическими камерами в национальном парке
Ирина Шейк снялась топлес в новой фотосессии на пляже
Ирина Шейк снялась топлес в новой фотосессии на пляже

Топ на сегодня

Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте «Историческое путешествие» в Музее Победы
Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте
Тина Кунаки в платье-кейпе на вечеринке в Испании
Тина Кунаки в платье-кейпе на вечеринке в Испании
В 21 городском округе Подмосковья до конца года построят новые школы
В 21 городском округе Подмосковья до конца года построят новые школы
Италия отменила почти все карантинные ограничения
Италия отменила почти все карантинные ограничения
Студенты Мессинского университета приняли участие в программе академического обмена в Мининском университете
Студенты Мессинского университета приняли участие в программе

Еще по теме

Госдеп рекомендовал американцам не ездить в Крым
Захарова: Призыв Госдепа не посещать РФ культивирует страх американцев перед Россией
Единственная опасность для американцев в Крыму — это правда, — депутат
«Ужасы оккупации Крыма»: Украина рассказала НАТО, что Россия принудительно заселяет полуостров сибиряками