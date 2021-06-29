Госдеп призвал американцев не посещать оккупированный Крым

Алексей Вольцев

Госдеп США призвал американцев не посещать оккупированный российскими войсками Крым.В качестве причины называется угроза военных действий, говорится в заявлении на сайте Госдепа.В Вашингтоне отмечают, что международное сообщество не признает аннексию Крыма и обращает внимание на обширное военное присутствие Российской Федерации на полуострове."Российская Федерация, вероятно, предпримет дальнейшие военные действия в Крыму в рамках оккупации этой части Украины. Оккупационные власти в Крыму продолжают нарушать права иностранцев и местного населения, особенно в отношении тех, кто считается противником их власти на полуострове", - говорится в сообщении Госдепа.Также правительство США не сможет оказывать экстренные услуги своим гражданам в Крыму, поскольку государственном служащим запрещено посещать оккупированный полуостров.Ранее гражданам США рекомендовали воздерживаться от посещения России, сообщают в Госдепе США.В заявлении ведомства говорится, что посещать РФ не следует из-за терроризма, преследований со стороны сотрудников службы безопасности российского правительства, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России и произвольного применения местного законодательства.