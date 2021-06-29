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Госдеп США оставил в силе рекомендации американцам не путешествовать в Россию

Госдеп США оставил в силе рекомендации американцам не путешествовать в Россию

08:18  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: ТАСС



Государственный департамент США оставил в силе опубликованные ранее рекомендации гражданам страны не путешествовать в Россию. Об этом сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на письменное заявление Госдепартамента.

В документе говорится, в составляемом внешнеполитическим ведомством списке стран «28 июня Россия остаётся на четвёртом уровне — не путешествовать». В частности, Вашингтон призывает граждан США не путешествовать на Северный Кавказ, «включая Чечню и гору Эльбрус, из-за терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков», а также в Крым из-за «оккупации Россией украинской территории и злоупотреблений со стороны оккупационных властей».

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Кроме того, утверждается, что американцы, включая бывших и действующих должностных лиц, военнослужащих и бизнесменов, посещающие РФ и проживающие на её территории, якобы «подвергаются произвольным допросам и угрозам», могут стать «жертвами притеснений, жестокого обращения и принуждения».

В документе говорится, что российские власти «могут необоснованно задерживать» оказание консульской помощи со стороны США своим гражданам, а также, что в России якобы не «гарантированы права на мирные собрания и свободу слова».

Ранее посол США в РФ Джон Салливан заявил, что американское диппредставительство в Москве после 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в связи с нехваткой персонала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова дипломата, отметила, что Соединённые Штаты сами уничтожают свою консульскую службу в России. Она также называла систему выдачи виз США архаичной, так как она требует очных собеседований и занимает много времени. Тем временем, Россия продолжает выдавать американским гражданам визы в срок от 7 до 10 дней. 


#США


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По материалам: pnp.ru

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