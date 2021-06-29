Госдеп возмущен "недопустимым" содержанием террористов ИГ* в лагерях

Вадим Карасев

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал недопустимым тот факт, что около 10 тыс. бывших членов террористической группировки "Исламское государство*"* (ИГ, запрещена в РФ) все еще содержатся в лагерях под контролем "Сил демократической Сирии". По его словам, необходимо предпринять все меры для возвращения этих людей на родину, чтобы власти могли привлечь их к ответственности.

"Ситуация просто недопустимая. Она просто не может сохраняться неопределенно долго. Соединенные Штаты продолжают призывать страны, включая партнеров по коалиции, к репатриации, реабилитации, а где необходимо — к судебному преследованию своих граждан", — заявил Блинкен на министерской встрече возглавляемой Вашингтоном коалиции стран по борьбе с ИГ*.

Также политик призвал к противодействию угрозам, исходящим от подобных групп не только в Ираке и Сирии, но и за их пределами, в частности в странах африканского континента. Это поспособствует окончательной победе над ИГ*, о разгроме которого говорилось еще в 2017 году.

Накануне встречи в интервью французской еженедельной газете Le Journal du Dimanche госсекретарь сказал, что страны коалиции, борющейся против этой группировки, должны постараться сохранить боеспособность в противостоянии с террористами. "Нельзя допускать, чтобы группировка ИГ* восстановила свои силы", — заключил он.

* террористические организации, запрещенные на территории России