Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ирина Шейк снялась топлес в новой фотосессии на пляже

Ирина Шейк снялась топлес в новой фотосессии на пляже

К своим 35 годам Ирина Шейк добилась очень многого в фэшн-индустрии — она, безусловно, сейчас одна из самых знаменитых и востребованных моделей в мире.

Как и многие знаменитости, звезда решила попробовать себя и с другой стороны модельного бизнеса и выпустила коллекцию обуви совместно с брендом Tamara Mellon. Рекламировать результат своей работы Шейк взялась сама. Вчера она поделилась снимками из фотосессии, которая прошла на пляже.


На фотографиях Ирина позирует на песчаном пляже на фоне океана. Из одежды на ней при этом лишь низ от бикини, а на ногах — бежевые сапоги из ее дебютной коллекции.

В то время как некоторые подписчики звезды стали восхищаться ее красотой и прекрасной формой, другие принялись шутить, намекая на роман модели с Канье Уэстом.

Канье фотографировал? А где Канье?

— спрашивают ее в комментариях.

Роман с рэпером российская модель не комментирует и не подтверждает. Зато об отношениях пары охотно рассказывают инсайдеры, которые утверждают, что Ирина и Канье встречаются уже несколько месяцев и отлично проводят время вместе.

По сообщениям источников, перебираться из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, где Ирина живет вместе со своей четырехлетней дочкой от Брэдли Купера, Канье не планирует и будет поддерживать с ней отношения на расстоянии. По слухам, их очередное свидание должно состояться в ближайшее время.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Слепаков в стихах посмеялся над антипрививочниками
Слепаков в стихах посмеялся над антипрививочниками
Лунный календарь красоты на июль 2021 года
Лунный календарь красоты на июль 2021 года
Редкий олень был снят автоматическими камерами в национальном парке Камбоджи
Редкий олень был снят автоматическими камерами в национальном парке
Ирина Шейк снялась топлес в новой фотосессии на пляже
Ирина Шейк снялась топлес в новой фотосессии на пляже
Фрида Пинто впервые станет мамой
Фрида Пинто впервые станет мамой
Франция потребовала от Ирана восстановить доступ МАГАТЭ на ядерные объекты
Франция потребовала от Ирана восстановить доступ МАГАТЭ на ядерные
Стрижка ногтей по лунному календарю в июле 2021 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в июле 2021 года
Битва платьев: Бейонсе против Зендаи
Битва платьев: Бейонсе против Зендаи
Украина сегодня отмечает День Конституции
Украина сегодня отмечает День Конституции
Гороскоп на июль 2021 года от Анжелы Перл
Гороскоп на июль 2021 года от Анжелы Перл
Польша начала прокладку Baltic Pipe по дну Балтийского моря
Польша начала прокладку Baltic Pipe по дну Балтийского моря
США нанесли удары с воздуха в Сирии и Ираке
США нанесли удары с воздуха в Сирии и Ираке

Топ на сегодня

Российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде школьников по информатике
Российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную
Уральские ученые разрабатывают уникальную технологию переработки ядерного топлива
Уральские ученые разрабатывают уникальную технологию переработки
Перед будущими советниками по воспитанию стоит задача быть лидерами - Сергей Кравцов
Перед будущими советниками по воспитанию стоит задача быть лидерами -
В римской крепости Виндоланда нашли рельеф, изображающий кавалериста
В римской крепости Виндоланда нашли рельеф, изображающий кавалериста
Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте «Историческое путешествие» в Музее Победы
Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте

Еще по теме

Ирина Шейк в красном белье снялась в рождественской фотосессии
"Красотка обнажила грудь!": Ирина Шейк снялась на пляже в одних трусиках
Ирина Шейк снялась для обложки японского Vogue
Ирина Шейк показала фото в нижнем белье и белым медведем между ног