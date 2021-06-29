Ирина Шейк снялась топлес в новой фотосессии на пляже

Вадим Карасев

К своим 35 годам Ирина Шейк добилась очень многого в фэшн-индустрии — она, безусловно, сейчас одна из самых знаменитых и востребованных моделей в мире.

Как и многие знаменитости, звезда решила попробовать себя и с другой стороны модельного бизнеса и выпустила коллекцию обуви совместно с брендом Tamara Mellon. Рекламировать результат своей работы Шейк взялась сама. Вчера она поделилась снимками из фотосессии, которая прошла на пляже.





На фотографиях Ирина позирует на песчаном пляже на фоне океана. Из одежды на ней при этом лишь низ от бикини, а на ногах — бежевые сапоги из ее дебютной коллекции.

В то время как некоторые подписчики звезды стали восхищаться ее красотой и прекрасной формой, другие принялись шутить, намекая на роман модели с Канье Уэстом.

Канье фотографировал? А где Канье?

— спрашивают ее в комментариях.

Роман с рэпером российская модель не комментирует и не подтверждает. Зато об отношениях пары охотно рассказывают инсайдеры, которые утверждают, что Ирина и Канье встречаются уже несколько месяцев и отлично проводят время вместе.

По сообщениям источников, перебираться из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, где Ирина живет вместе со своей четырехлетней дочкой от Брэдли Купера, Канье не планирует и будет поддерживать с ней отношения на расстоянии. По слухам, их очередное свидание должно состояться в ближайшее время.



