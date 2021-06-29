«IT-куб.Канаш» провел образовательные интенсивы для школьников

Анастасия Иванова

В центре цифрового образования детей «IT-куб.Канаш» Минпросвещения России прошли два летних интенсива для школьников разных возрастов – с 1-го по 10-й класс. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Занятия проводились по нескольким направлениям: «Scratch-программирование», «Программирование роботов», «Intel® AI for Youth «Технологии искусственного интеллекта для каждого», «Основы информационной безопасности», «Системное администрирование».

Центр также сотрудничал со школами города Канаш и Канашского района: для более 500 школьников, посещающих летний пришкольный лагерь, были проведены воркшопы и мероприятия по знакомству с IT.

Центр цифрового образования «IT-куб.Канаш» был открыт в 2019 году в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». На приобретение современного высокотехнологичного оборудования и капитальный ремонт центра было направлено более 42 миллионов рублей. Центр оснащен компьютерами, ноутбуками, шлемами виртуальной и дополненной реальности, наборами базовой и промышленной робототехники, профильным оборудованием.