Италия отменила почти все карантинные ограничения

Алексей Вольцев

В Италии отменили почти все карантинные ограничения, которые были введены из-за коронавируса. В "белой" зоне карантина находятся все регионы Италии.Об этом сообщает издание ANSA.Так, с понедельника в Италии отменено обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе, которое было введено в стране в начале октября.Тем не менее каждый гражданин должен всегда иметь при себе маску и надевать ее в случае, если на улице невозможно соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, необходимо использовать маски во всех закрытых помещениях, а также в общественном транспорте, в поездах и самолетах.Напомним, в Италии с 1 июля начнут выдавать COVID-паспорта. Итальянские паспорта будут полностью совместимы с соответствующими сертификатами всех стран Европейского Союза.Кроме того, Италия ввела обязательный пятидневный карантин и тестирование на коронавирус для прибывающих из Великобритании. Власти также продлили запрет на въезд из Индии, Бангладеш и Шри-Ланки.