Кейт Мосс проводит отпуск в Риме вместе с дочерью Лилой

Вадим Карасев

Сейчас 47-летняя супермодель Кейт Мосс проводит отпуск в Риме. Отдыхать она поехала не одна, а вместе со своей 18-летней дочерью Лилой Грейс, на прогулке с которой их вчера и засняли папарацци.

На публике Кейт появилась в длинном черном платье и балетках — похоже, римская жара ее ничуть не смущает. А вот ее дочь выбрала более подходящий к климатическим условиям комплект — она появилась на публике в черном кроп-топе, многослойной юбке средней длины и сабо на каблуке.





В итальянскую столицу Кейт и Лила приехали не только чтобы провести каникулы — вчера дочь звезды, которая пошла по стопам матери и тоже делает карьеру в фэшн-индустрии, участвовала в съемке для Fendi. Ну а Кейт без поддержки дочь оставить не могла, тем более что она имеет большой опыт в модельном бизнесе и наверняка у нее есть для Лилы несколько полезных советов. Недавно она вспоминала, что в начале карьеры сталкивалась с запугиваниями на фотосессиях, и рассказала, что на молодых моделей часто оказывают давление, заставляя позировать обнаженными.

После нескольких часов работы Кейт и Лила решили расслабиться в одном из римских баров, где их и подловили папарацци.

Видимо, вдохновившись съемкой дочери и предавшись ностальгии, Кейт попросила Лилу пофотографировать и ее — Мосс позировала дочери на балконе бара, а потом они вместе с приятелем Лилы весело провели вечер все вместе.













Свою единственную дочь Кейт Мосс родила от редактора журнала Dazed & Confused Джефферсона Хэка. Покорять модельный олимп Лила начала еще несколько лет назад, а в прошлом году она дебютировала на подиуме, приняв участие в показе Miu Miu, который состоялся в видеоформате.







