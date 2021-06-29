Косачёв позитивно оценил возобновление диалога с Исландией

Лидия Мартынова

18:08 Автор: Кристина Стащенко

Зампред Совета Федерации Константин Косачёв в ходе встречи с председателем парламента Исландии Стейнгримуром Йоханном Сигфуссоном позитивно оценил возобновление двустороннего межпарламентского диалога. Об этом во вторник сообщается на сайте Совфеда.

По мнению парламентария, визит исландской делегации в Россию говорит о заинтересованности в двустороннем диалоге.

В последний раз исландская сторона посещала Россию 13 лет назад. По словам Косачева, сейчас российско-исландские отношения переживают не лучшие времена. Большой урон им нанесло присоединение Исландии к антироссийской санкционной политике Евросоюза.

Володин предложил спикеру парламента Исландии создать рабочую группу для развития сотрудничества в Арктике

«Мы позитивно оцениваем возобновление российско-исландского межпарламентского диалога и надеемся на его развитие в дальнейшем», — сказал Косачев.

Вице-спикер Совфеда назвал перспективным взаимодействие между парламентами государств в таких областях как экология, борьба с климатическими изменениями, инновации, а также сотрудничество и реализация проектов в Арктике.

«Мы исходим из того, что арктическое сотрудничество должно быть деполитизировано и ориентировано на достижение конкретных практических результатов», — подчеркнул Косачев.

Парламентарий поздравил Исландию с успешным завершением председательства в Арктическом совете (АС). На министерской сессии АС, прошедшей в мае в Рейкьявике, Россия приняла эстафету председательства на следующий двухлетний период до 2023 года. «Мы готовы наращивать конструктивное и эффективное взаимодействие в Совете, намерены способствовать продвижению коллективных подходов к обеспечению сбалансированного развития Арктического региона в социальном, экономическом и природоохранном измерениях», — отметил вице-спикер Совфеда.

Он заявил, что Россия заинтересована в сохранении Арктики как территории мира, стабильности и сотрудничества.

В свою очередь Стейнгримур Йоханн Сигфуссон отметил важность продолжения сотрудничества между Россией и Исландией на парламентском уровне.

Он также согласился, что санкции вредят развитию двусторонних отношений. «Мы заинтересованы расширять наше взаимодействие во всех областях, в том числе в сфере рыболовства, сельского хозяйства, сохранения климата», — сказал представитель Исландии.

Во встрече участвовали первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Сергей Кисляк, зампредседателя Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов, член Комитета Совфеда по экономической политике Юрий Важенин.

Ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Стейнгримуру Йоханну Сигфуссону создать межпарламентскую рабочую группу для развития сотрудничества России и Исландии в Арктике.

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