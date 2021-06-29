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Косачев: Россия заинтересована в членстве в Совете Европы

Косачев: Россия заинтересована в членстве в Совете Европы

19:41  Автор: Виктория Карташева


Источник: Официальный сайт Совета Федерации



Россия заинтересована в своем членстве в Совете Европы и работе в ПАСЕ, заявил зампредседателя Совфеда Константин Косачев во время встречи с докладчиками Парламентской ассамблеи СЕ. Об этом сообщается на сайте палаты регионов.

«Россия заинтересована в своем членстве в Совете Европы и работе в ПАСЕ. У нас есть примеры конструктивного и профессионального сотрудничества, которое должно только расширяться и укрепляться», — сказал он.

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По словам Косачева, сенаторы выступают за объединительную повестку дня, активно работают на площадке Ассамблеи и открыты к диалогу. Кроме того, они являются докладчиками по важным вопросам.

Он также отметил, что нынешняя ситуация СЕ вызывает всё большую обеспокоенность. При этом полноценно работать в ПАСЕ — это законное право России, о чём неоднократно подчеркивалось, уточнил вице-спикер.

Косачев также заявил, что Россия последовательно выступает за укрепление Совета Европы в качестве многопрофильной, самостоятельной и по-настоящему общеевропейской организации без разделений и дискриминации.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию не применять в Крыму свое законодательство. В документе ПАСЕ в очередной раз говорится о «непризнании аннексии Крыма». Ассамблея призвала российские власти «прекратить применение российского законодательства в республике, в том числе в области терроризма и экстремизма, и использовать законы, действующие на Украине».


#ПАСЕ #международные отношения

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По материалам: pnp.ru

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