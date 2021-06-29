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Лунный день сегодня 29 июня 2021 года

Лунный день сегодня 29 июня 2021 года

Изо дня в день Луна меняет свою позицию на небосводе, щедро делится своей энергией. О том, каким будет последний вторник июня, расскажут астрологи. Их рекомендации будут полезны тем, кто привык добиваться успехов и не обращать внимание на мелкие неурядицы.


В этот вторник астрологи рекомендуют больше времени проводить в одиночестве, чтобы не быть вовлеченными в конфликтные ситуации. Энергетика Луны будет не самой благоприятной, поэтому день чреват неожиданными поворотами судьбы, которые могут застать врасплох, если нет запасного плана. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют обратить внимание на свои лучшие черты характера и избавляться от дурных привычек, чтобы начать новый месяц с чистого листа.

Фаза Луны: 19 лунный день убывающая Луна проведет в Знаке Рыб. В эти сутки привлечь удачу получится, если быть осмотрительными, отказаться от спонтанных решений и не гнаться за выгодой, если есть сомнения в честности финансовых партнеров.

Магнитные бури 29 июня: солнечная активность минимальна, и магнитной бури на этот вторник не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня


самоанализ;
борьба с вредными привычками;
уединение;
активный отдых;
творчество.

Что отпугнет успех в этот день


потакание капризам;
заключение сделок;
спешка;
переутомление;
конфликты.

Домашние дела по лунному календарю

Под влиянием Луны в Рыбах астрологи рекомендуют заняться уборкой в доме для избавления от хлама. В этот день уборка принесет не только облегчение, но и поможет сделать энергетику жилища положительной. Важно лишь не переутомляться и делать перерывы, чтобы наведение порядка не превратилось в изматывающую работу, лишающую не только сил, но и настроения.

Что надеть в этот вторник

Жаркие летние дни — время для легкой одежды, которая не стесняет движений. В эти сутки астрологи рекомендуют выбирать светлую голубую гамму и цвет морской волны. Эти цвета как нельзя кстати сочетаются со стихией Воды и дарят умиротворение. Ненавязчивый цветочный рисунок и волнистые линии уберегут от перепадов настроения и помогут ощутить свою красоту. В качестве талисманов на этот вторник стоит выбрать: лабрадор, хризолит, оливин, оникс. Изделия из серебра завершат образ и помогут защититься от недоброжелателей.


Финансы и работа в 19 лунный день

В эти сутки важно соблюдение осторожности во всем: от принятия решений до общения с деловыми партнерами. Астрологи рекомендуют тщательно проверять поступающую информацию, верить фактам, а не слухам, чтобы не ошибиться и не остаться не у дел. Во вторник важно оставаться в гармонии с собой, уделять время творческой работе и большую часть времени проводить в одиночестве, чтобы не провоцировать конфликтные ситуации. Финансовую активность стоит поумерить, чтобы не расстаться с накоплениями из-за сиюминутной прихоти.

Настроение и здоровье 29 июня

Энергетика пространства в этот день не стабильна, поэтому так важно уделять внимание душевному равновесию. В этот день уместными будут духовные практики, направленные на обретение гармонии, а также арт-терапия, избавляющая от стресса и дарящая умиротворение. Поддержать организм в тонусе помогут легкие физические упражнения, а сохранить позитивный настрой — умение видеть прекрасное в обыденных вещах.

Любовь и отношения по лунному календарю

Во вторник астрологи рекомендуют не давать опрометчивых обещаний, особенно если нет уверенности в будущем. В этот день семейным парам важно сохранять гармонию в отношениях и больше времени проводить за любимыми занятиями, которые их объединяют. Поиски любви могут обернуться разочарованием, и одиноким сердцам стоит уделить внимание своему настроению, а не активному поиску второй половинки.

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По материалам: dailyhoro.ru

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