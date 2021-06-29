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Лунный календарь красоты на июль 2021 года

Лунный календарь красоты на июль 2021 года

Каждый из нас хочет выглядеть с иголочки, чтобы притягивать внимание противоположного пола. Советы астрологов помогут вам в создании идеального образа в июле.


Вы можете воспользоваться старинными заговорами на красоту, а можете прислушаться к советам экспертов. Одно другому не мешает, но очень важно полагаться не только на магию, слово и мысль, но и на настроение Луны.

1, 2 и 3 июля: пока Луна в Овне убывает, лучшим выбором в одежде будет черный и серый. Это оттенки, которые максимально гармоничны и сдержанны. Если захочется произвести на кого-то впечатление, можно обратиться за помощью к зеленому цвету.

4, 5 июля: убывание Луны в Тельце — благоприятное время для различных процедур по уходу за телом и для физических нагрузок. В этот день важно следить за собой и стараться делать себя лучше.

6, 7 и 8 июля: в эти три дня у руля окажется Луна в Близнецах. Максимально притягательными и харизматичными будут общительные люди и обладатели украшений из платины.

9, 10 июля: в период правления Рака лучше не перегружать образ. Старайтесь выбирать максимально сдержанные тона и стиль. Не провоцируйте своим выбором излишнее внимание окружающих.


11, 12 июля: Лев и начальная фаза роста — это прекрасный союз для тех, кто умеет и любит поражать окружающих необычными нарядами. Одевайтесь броско, но со вкусом, чтобы заставить всех говорить о себе.

13, 14 и 15 июля: активная Луна в Деве диктует свои условия. Стихия Земли жаждет увидеть вас в чем-то приземленном, но стильном. В этот день можно совершать походы к парикмахеру, стилисту.

16, 17 июля: Весы и растущая Луна — это команда, которая сделает так, что первое впечатление будет в основном зависеть от вашего умения себя преподнести. Внешность будет играть определенную роль, но не самую главную.

18, 19 июля: активная Луна в Скорпионе — время, когда во внешности вам понадобится загадочность. Сделайте так, чтобы люди хотели узнать вас поближе, — используйте необычные тона и нетривиальный стиль.

20, 21 июля: пока Луна растет в Стрельце, лучше одеваться так, как хочется, а не так, как нужно. Красный или любой другой яркий цвет, необычные принты — все это пойдет вам на пользу.

22, 23 июля: Луна в Козероге — это время, когда внешний вид не является прерогативой и не должен забирать на себя большую часть внимания. Старайтесь фокусироваться на более насущных делах.


24, 25 июля: 24 число — полная Луна в Водолее. Время подумать о внешности и борьбе с вредными привычками, ее ухудшающими. 25 июля — первый день убывания в том же Знаке. В этот день можно кардинально менять стиль.

26, 27, 28 июля: пока Луна убывает в Рыбах, важно творчески подходить к созданию образа. Самыми красивыми и притягательными для противоположного пола будут те, кто противостоит стереотипам и одевается максимально неординарно.

29, 30 июля: Овен и убывающая Луна диктуют свои правила игры. В этот день внешность будет очень важна, потому что людям будет свойственно критиковать тех, кто на них не похож.

31 июля: в последний день месяца у руля окажется Телец. Это значит, что можно будет отправиться за покупками — приобрести новую одежду, украшения. В этот день лучше одеваться ярко. Привлечь удачу помогут золото и янтарь.

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По материалам: dailyhoro.ru

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