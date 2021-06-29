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Минпросвещения России проводит смотр-конкурс на лучший казачий кадетский корпус

Минпросвещения России проводит смотр-конкурс на лучший казачий кадетский корпус

Казачьи кадетские корпуса приглашаются к участию в смотре-конкурсе Минпросвещения России на звание «Лучший казачий кадетский корпус», сообщает пресс-служба ведомства.

Смотр-конкурс проводится в два тура. Во второй (очный) тур по итогам экспертизы представленных материалов пройдут команды десяти лучших общеобразовательных организаций. Участников ждёт несколько конкурсных испытаний: публичное выступление, раскрывающее деятельность казачьего кадетского корпуса, письменное тестирование на знание событий Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, основ воинской обязанности и военной службы, защита социального проекта и открытое занятие педагога.

Победителями станут команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогам конкурсных испытаний. Команда, занявшая первое место, получает переходящее знамя Президента Российской Федерации.

Победителям также присуждаются денежные премии: за первое место – 3 миллиона рублей, за второе место – 2 миллиона рублей и за третье – 1 миллион рублей.

Заявки на конкурс принимаются с 28 июня по 28 июля 2021 года включительно.

# Общество
По материалам: edu.ru

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