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На информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь появятся материалы «Российской электронной школы»

На информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь появятся материалы «Российской электронной школы»

Начал работу VIII Форум регионов России и Беларуси «Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации». Мероприятие проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран (Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь) при участии Правительства Московской области, информирует Минпросвещения России.

Первый заместитель Министра просвещения Александр Бугаев рассказал о перспективах интеграции цифровых образовательных ресурсов Российской Федерации и Республики Беларусь.

«Одна из важных составляющих работы – развитие сотрудничества в области цифрового образования. Прорабатываются вопросы интеграции цифровых образовательных платформ двух стран, совместной разработки и развития цифровых образовательных ресурсов с участием учителей России и Беларуси. Это позволяет предоставлять доступ к возможностям цифровой образовательной среды на взаимной основе», – сказал Александр Бугаев.

Он напомнил, что российские образовательные платформы стали особенно востребованными в период пандемии. Так, портал «Российская электронная школа» (РЭШ) посетили более 63 миллионов школьников из России и зарубежных государств, среди них более 46 тысяч учителей и учеников из Республики Беларусь.

Запланировано также совместное сближение российской и белорусской платформ по отдельным предметам естественно-научного цикла. На данный момент стороны обменялись видеоматериалами по всем предметам. Минпросвещения России дало согласие Минобразования Беларуси на размещение на Едином информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь на безвозмездной основе образовательных материалов, опубликованных на портале РЭШ.

Александр Бугаев отметил, что в настоящее время завершается процесс размещения на портале «Российская электронная школа» разработанного в 2019 году совместной группой историков России и Беларуси учебно-методического пособия «История Великой Отечественной войны: очерки совместной истории». На основе пособия в дальнейшем планируется создать ряд мультимедийных продуктов.

В первый день работы форума российские и белорусские парламентарии обсудили сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху больших вызовов и цифровых технологий, а также реализацию союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров.

На форуме также пройдут совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодёжного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь и заседание Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Беларуси, будут подписаны соглашения о сотрудничестве между руководителями исполнительных и законодательных органов государственной власти субъектов РФ и Республики Беларусь, контракты между предприятиями двух стран.

Мероприятие продлится до 1 июля.

# Общество
По материалам: edu.ru

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