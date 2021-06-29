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Надежда Оболенцева, Аглая Тарасова, Филипп Киркоров, Зара и другие на показе Louis Vuitton в музее

Надежда Оболенцева, Аглая Тарасова, Филипп Киркоров, Зара и другие на показе Louis Vuitton в музее

Из-за пандемии коронавируса все еще действует ряд ограничений, а потому добраться до европейских презентаций и показов могут не все. Но бренды не оставляют российских модников в изоляции. Так, например, вчера вечером в ГМИИ им. Пушкина прошел показ женской коллекции Louis Vuitton сезона осень-зима — 2021, которая впервые была презентована публике в марте этого года в Париже.

Гостями мероприятия стали Надежда Оболенцева, Аглая Тарасова, Филипп Киркоров, Зара, Наталья Гольденберг, Сергей Филин и многие другие.


Аглая Тарасова
Зара
Филипп Киркоров
Надежда Оболенцева
Ксения Чилингарова
Наталья Гольденберг
Дмитрий Брейтенбихер
Наталья Максимова


Ольга Карпуть
Сергей Филин
Элеонора Севенард
Екатерина Шипулина

Коллекция была вдохновлена искусством Древней Греции и включала элементы архивных изображений итальянского дома Fornasetti, одного из самых знаменитых интерьерных брендов. В Париже показ прошел в античных интерьерах галерей Микеланджело и Дарю в Лувре, ну а в столичном музее гости оценили новые модели в залах, посвященных искусству Древней Греции и Древнего Рима.


Оксана Бондаренко
Ясмина Муратович
Татьяна Рогаченко
Юрате Гураускайте
Филипп Адоньев и Симона Куст
Яна Кушнер
Саша Маркина
Гладстон Махиб и Аглая Тарасова
Ксения Соловьева и Михаил Друян
Наталья и Мурад Османн
Евгения Милова
Катя Дарма
Евгения Линович
Евгений Заболотный
Анита Гиговская
Екатерина Кибовская
Артем Королев
Анна Брострем
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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