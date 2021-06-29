Надежда Оболенцева, Аглая Тарасова, Филипп Киркоров, Зара и другие на показе Louis Vuitton в музее

Вадим Карасев

Из-за пандемии коронавируса все еще действует ряд ограничений, а потому добраться до европейских презентаций и показов могут не все. Но бренды не оставляют российских модников в изоляции. Так, например, вчера вечером в ГМИИ им. Пушкина прошел показ женской коллекции Louis Vuitton сезона осень-зима — 2021, которая впервые была презентована публике в марте этого года в Париже.

Гостями мероприятия стали Надежда Оболенцева, Аглая Тарасова, Филипп Киркоров, Зара, Наталья Гольденберг, Сергей Филин и многие другие.





Аглая ТарасоваЗараФилипп КиркоровНадежда ОболенцеваКсения ЧилингароваНаталья ГольденбергДмитрий БрейтенбихерНаталья Максимова





Ольга КарпутьСергей ФилинЭлеонора СевенардЕкатерина Шипулина

Коллекция была вдохновлена искусством Древней Греции и включала элементы архивных изображений итальянского дома Fornasetti, одного из самых знаменитых интерьерных брендов. В Париже показ прошел в античных интерьерах галерей Микеланджело и Дарю в Лувре, ну а в столичном музее гости оценили новые модели в залах, посвященных искусству Древней Греции и Древнего Рима.





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