Николь Шерзингер путешествует с бойфрендом Томом Эвансом по Европе

Вадим Карасев

Вот уже вторую неделю Николь Шерзингер и ее возлюбленный Том Эванс путешествуют по Европе. Их большое путешествие началось в Португалии, где участница популярного герлз-бенда Pussycat Dolls и ее бойфренд наслаждались местными скалистыми пляжами и песчаными карьерами и делали красочные фото для инстаграма.





Николь Шерзингер









Том Эванс и Николь Шерзингер

На днях же Николь вместе с 36-летним возлюбленным переместилась в Монако. В крошечном государстве на побережье Средиземного моря звездная пара провела всего несколько дней, после чего отправилась в Италию на озеро Комо.





Здесь, в одном из своих любимых мест на планете, Николь сегодня встретила свое 43-летие. В посте, опубликованном накануне дня рождения, Шерзингер поделилась мыслями о постепенном возвращении к нормальной жизни после пандемии коронавируса.

Подпитывайте огонь внутри себя благодарностью. Сегодня во время медитации я размышляла, что мы часто работаем над достижением своих очередных целей, забывая остановиться и признать, что уже достаточно далеко продвинулись. К тому моменту, когда мы достигаем целей, мы уже придумываем себе новые важные дела — это естественное проявление амбиций. По мере того, как жизнь возвращается в нормальное русло, я стараюсь ценить все, что меня окружает. На этой неделе я благодарна за то, что нахожусь в одном из своих самых любимых мест и могу делать то, что люблю больше всего на свете, — петь! Я благодарна за новую неделю, месяц, новое путешествие! А за что сегодня благодарны вы?

— поинтересовалась у своих подписчиков Николь.









Благодарность Вселенной Шерзингер ранее выражала и за то, что встретила на своем пути Тома. С бывшим игроком в регби певица познакомилась осенью 2019 года на съемках шоу X Factor, где он был участником, а она находилась в команде судей. Роман пары закрутился стремительно, однако свои отношения они подтвердили только в начале 2020 года.













В ноябре того же года Николь поздравила возлюбленного с первой годовщиной отношений, рассказала, что просила о нем Бога, и призналась Тому в любви. По слухам, пара настроена серьезно: они уже представили друг друга своим семьям, а в ближайшее время планируют приобрести совместную недвижимость и уже задумываются о скором пополнении.