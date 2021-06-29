Новые памятники ВОВ добавят на всероссийскую карту мемориалов

Вадим Карасев

Интерактивная карта мемориалов Великой Отечественной войны пополняется. На ней в ближайшее время будут отмечены новые памятники, открывшиеся в Подмосковье в преддверии Дня памяти и скорби.

Проект по оцифровке всех памятников в Московской области стартовал в сентябре 2018 года. Идея масштабная — не просто расставить маркеры на карте, снабдив фотографиями, но перевести в электронный вид всю документацию.

"Мы начинали с Московской области. Нам важно было напомнить людям о том, что эти объекты появились не просто так. Напомнить о событиях, которые происходили в годы Великой Отечественной войны, об истории создания памятников и местах, где они установлены, о людях, чьи имена написаны на плитах мемориалов", - пояснил один из организаторов проекта, советник губернатора Московской области Александр Коган.

Процесс оцифровки памятников очень трудоёмкий и требовал привлечения большого количества людей. К счастью, кандидаты на выполнение этой ответственной работы нашлись: к проекту подключились активисты "Молодой Гвардии Единой России".

"Труд был замечен, инициатива понравилась активистам и общественникам. Проект был масштабирован на всю страну. По России сейчас оцифровано уже более 76 тысяч памятников и их база постоянно уточняется", - добавил Александр Коган.

Интерактивная карта памятников находится в открытом доступе. Её можно увидеть на сайте япомню.рф. Пока там доступны только местоположение мемориалов, памятных табличек, постаментов с военной техникой их фотографии. Сейчас специалисты работают над добавлением исторической справки к каждой отметке.

Среди объектов, которые в скором времени пополнят карту, памятник в селе Зевалово городского округа Ступино. На нём указаны имена 47 жителей, ушедших на фронт. Возглавляет список Герой Советского Союза Василий Иванович Талалаев, который родился в деревне в 1918 году. Он был снайпером, уничтожил порядка 200 врагов, за что удостоился орденов и медалей. Гвардии рядовой Талалаев погиб в бою 22 апреля 1945 года, посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Еще один памятник "Односельчанам-участникам Великой Отечественной войны" был открыт в селе Талеж Чеховского городского округа. На плитах мемориала, расположенного рядом с храмом Рождества Богородицы, нанесены имена фронтовиков. А над всей композицией возвышается бронзовая скульптура солдата.