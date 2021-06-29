Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новый стоматологический «клей» имитирует природную ткань зуба

Новый стоматологический «клей» имитирует природную ткань зуба

Ученые из Воронежского государственного университета и Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко совместно с коллегами, работающими на Австралийском синхротроне, разработали «клей», который по свойствам и составу имитирует природную ткань зуба. Один из главных его компонентов ученые получили из яичной скорлупы. Благодаря ему новый «клей» более прочно, чем любые другие, прикрепляет пломбы к собственным зубам пациента и тем самым увеличивает срок их службы. Кроме того, технология позволит индивидуально для каждого человека подбирать наиболее совместимые материалы для восстановления зубов. Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences, кратко о них рассказала пресс-служба фонда.

В современной стоматологии для восстановления поврежденных участков зубов врачи используют искусственные материалы, так называемые стоматологические композиты: именно они составляют основу обычных зубных пломб. Композиты, а также своего рода «клей», который закрепляет пломбу, по свойствам и химическому составу сильно отличаются от природной зубной ткани — дентина. Из-за этого они довольно плохо соединяются с человеческим зубом, что иногда приводит к выпадению пломб.

Исследовательская группа разработала новый «клей», который по химическому составу и структуре очень похож на зубы человека. За основу ученые взяли искусственный полимерный материал, который широко используется в медицине, и добавили к нему карбонат-замещенный гидроксиапатит, полученный из яичной скорлупы. Природный гидроксиапатит содержится в различных твердых тканях — зубах, костях, скорлупе яиц, — поэтому «клей» на его основе хорошо имитирует структуру и свойства дентина.

Чтобы проверить эффективность разработки, ученые поставили пломбы на настоящие зубы, которые были ранее удалены врачами по медицинским показаниям. Часть пломб они закрепили с помощью нового «клея», а часть — с помощью коммерческого стоматологического. Затем исследователи сделали тонкие срезы зубов и с использованием инфракрасного излучения проанализировали их структуру. Оказалось, что благодаря высокому сходству с природной тканью зуба разработанный учеными «клей» образовывал устойчивые связи с дентином и надежнее закреплял искусственный материал пломбы.

«Благодаря такому подходу мы сможем подбирать "клей", очень близкий по свойствам и химическому составу к зубам конкретного пациента. В дальнейшем наша исследовательская группа надеется создать не просто слой, а целую ткань, которая позволит замещать поврежденные части зуба не искусственными пломбами, а материалом, максимально подобным природному», — рассказывает руководитель гранта РНФ Павел Середин, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физики твердого тела и наноструктур ВГУ.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 29 июня 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 29 июня 2021 года
"Пока совсем кризисно": духовник находящейся в коме МакSим призывает молиться о ее излечении
"Пока совсем кризисно": духовник находящейся в коме МакSим
Образ «школы будущего» обсудили артековцы с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым
Образ «школы будущего» обсудили артековцы с Министром просвещения
Новый стоматологический «клей» имитирует природную ткань зуба
Новый стоматологический «клей» имитирует природную ткань зуба
Шайа Лабаф и Миа Гот спровоцировали слухи о воссоединении
Шайа Лабаф и Миа Гот спровоцировали слухи о воссоединении
В кировском «Кванториуме» завершилась смена лагеря «Юный техник»
В кировском «Кванториуме» завершилась смена лагеря «Юный техник»
Слепаков в стихах посмеялся над антипрививочниками
Слепаков в стихах посмеялся над антипрививочниками
Лунный календарь красоты на июль 2021 года
Лунный календарь красоты на июль 2021 года
Редкий олень был снят автоматическими камерами в национальном парке Камбоджи
Редкий олень был снят автоматическими камерами в национальном парке
Ирина Шейк снялась топлес в новой фотосессии на пляже
Ирина Шейк снялась топлес в новой фотосессии на пляже
Фрида Пинто впервые станет мамой
Фрида Пинто впервые станет мамой
Франция потребовала от Ирана восстановить доступ МАГАТЭ на ядерные объекты
Франция потребовала от Ирана восстановить доступ МАГАТЭ на ядерные

Топ на сегодня

Уральские ученые разрабатывают уникальную технологию переработки ядерного топлива
Уральские ученые разрабатывают уникальную технологию переработки
Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте «Историческое путешествие» в Музее Победы
Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте
В 21 городском округе Подмосковья до конца года построят новые школы
В 21 городском округе Подмосковья до конца года построят новые школы
Тина Кунаки в платье-кейпе на вечеринке в Испании
Тина Кунаки в платье-кейпе на вечеринке в Испании
Италия отменила почти все карантинные ограничения
Италия отменила почти все карантинные ограничения

Еще по теме

Молекулярный состав слюны предсказывает развитие кариеса
Новый эластичный хирургический клей закрывает раны за 60 секунд
Врачи в Китайской народной республике приблизились к лечению повреждений спинного мозга
Ученые разработали улучшенный костный каркас