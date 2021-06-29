Новый стоматологический «клей» имитирует природную ткань зуба

Вадим Карасев

Ученые из Воронежского государственного университета и Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко совместно с коллегами, работающими на Австралийском синхротроне, разработали «клей», который по свойствам и составу имитирует природную ткань зуба. Один из главных его компонентов ученые получили из яичной скорлупы. Благодаря ему новый «клей» более прочно, чем любые другие, прикрепляет пломбы к собственным зубам пациента и тем самым увеличивает срок их службы. Кроме того, технология позволит индивидуально для каждого человека подбирать наиболее совместимые материалы для восстановления зубов. Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences, кратко о них рассказала пресс-служба фонда.

В современной стоматологии для восстановления поврежденных участков зубов врачи используют искусственные материалы, так называемые стоматологические композиты: именно они составляют основу обычных зубных пломб. Композиты, а также своего рода «клей», который закрепляет пломбу, по свойствам и химическому составу сильно отличаются от природной зубной ткани — дентина. Из-за этого они довольно плохо соединяются с человеческим зубом, что иногда приводит к выпадению пломб.

Исследовательская группа разработала новый «клей», который по химическому составу и структуре очень похож на зубы человека. За основу ученые взяли искусственный полимерный материал, который широко используется в медицине, и добавили к нему карбонат-замещенный гидроксиапатит, полученный из яичной скорлупы. Природный гидроксиапатит содержится в различных твердых тканях — зубах, костях, скорлупе яиц, — поэтому «клей» на его основе хорошо имитирует структуру и свойства дентина.

Чтобы проверить эффективность разработки, ученые поставили пломбы на настоящие зубы, которые были ранее удалены врачами по медицинским показаниям. Часть пломб они закрепили с помощью нового «клея», а часть — с помощью коммерческого стоматологического. Затем исследователи сделали тонкие срезы зубов и с использованием инфракрасного излучения проанализировали их структуру. Оказалось, что благодаря высокому сходству с природной тканью зуба разработанный учеными «клей» образовывал устойчивые связи с дентином и надежнее закреплял искусственный материал пломбы.

«Благодаря такому подходу мы сможем подбирать "клей", очень близкий по свойствам и химическому составу к зубам конкретного пациента. В дальнейшем наша исследовательская группа надеется создать не просто слой, а целую ткань, которая позволит замещать поврежденные части зуба не искусственными пломбами, а материалом, максимально подобным природному», — рассказывает руководитель гранта РНФ Павел Середин, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физики твердого тела и наноструктур ВГУ.