Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 29 июня 2021 года

Вадим Карасев

Новая неделя в самом разгаре. Нумерологи рассказали, что нас может ожидать в этот вторник и какое число станет виновником всех проблем и вместе с этим источником новых возможностей.

Этот день будет довольно ярким и запоминающимся, пусть многим из нас и не дано будет понять это сразу. Все происходящее будет иметь особый смысл. Старайтесь следить за приметами на счастье, чтобы понять, что ваша жизнь скоро изменится.

Число-покровитель 29 июня 2021 года

Чтобы узнать, под управлением какого числа пройдет 180 по счету день года, нужно сложить все цифры его даты и прибавить в конце порядковый номер вторника. Получаем следующее: 2+9+0+6+2+0+2+1+2=24. 2+4=6.

Шестерка у руля, а это значит, что в мире сегодня будет небольшой творческий хаос. Люди будут вести себя во многом необычно и даже непредсказуемо. Кто-то приятно нас удивит, а кто-то, наоборот, может сделать что-то не самое доброе. В любом случае, не стоит переживать, потому что Шестерка любит оптимистичных людей, которые искренне верят в то, что все плохое в конечном итоге приводит к чему-то хорошему. Зачастую так и есть, ведь понять все действия Вселенной и судьбы невозможно. Символ этого дня — лабиринт, но не тот, в котором легко потеряться, а тот, в котором легко обрести самого себя.

События 29 июня из прошлого

Много интересного о настоящем может сказать прошлое. Эксперты проанализировали события, которые происходили много лет назад, чтобы дать полезные советы на сегодня.

29 июня 1870 года было обнародовано новое Городовое положение в Российской империи. В этот день можно принимать новые законы и начинать новые дела. Главное, чтобы их целью было улучшение жизни.

28 июня 1888 года была сделана одна из старейших звукозаписей в истории. В этот день можно попробовать написать себе письмо в будущее или сделать так называемую капсулу времени.

28 июня 1982 года были начаты переговоры между США и СССР об ограничении стратегических вооружений. В этот день нужно идти на уступки. Шестерка не одобряет войн и раздора.

Советы нумерологов на этот вторник

Не бойтесь сложностей. Все плохое приведет к позитивным изменениям в жизни. Нужно лишь верить в это и не терять оптимизма.

В трудных ситуациях эксперты настоятельно советуют обращаться за помощью к интуиции. Шестерка обострит шестое чувство большинства людей.

Шестерка благоволит общению и новым знакомствам. Это прекрасный день для делового общения, романтики, свиданий.

Шестерка не терпит стагнации, поэтому стоит переводить отношения на новый уровень. Можно заводить разговоры с начальством о повышении.

Первое впечатление о человеке сегодня будет самым правильным и точным. Не думайте слишком много — старайтесь чувствовать все происходящее и прислушиваться к внутреннему голосу.

Постарайтесь ничего не терять в этот день, ведь все потерянное сегодня может никогда не вернуться. Речь не только о физических предметах, но и о дружбе, доверии, любви.

В небольшой импульсивности нет ничего плохого, но не позволяйте своим чувствам выходить из-под контроля. Это может быть опасно.

Талисманы удачи на 29 июня

Авантюрин. Это камень творческих людей, а также отличный талисман для всех, кто хочет быть успешнее в делах, требующих внимательности и креативного подхода.

Изображение моря, океана, реки. Если у вас есть такие картины на стене дома или на работе, это очень хорошо, потому что изображение воды будет поднимать настроение и дарить силы.