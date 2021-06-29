Образ «школы будущего» обсудили артековцы с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым

Лидия Мартынова

Какой должна быть «школа будущего», какую роль играют сегодня информационные технологии, что помогает формировать нравственный стержень в человеке – все это обсудили ребята из лагерей Международного детского центра «Артек», приехавшие на седьмую смену «Артек – восьмое чудо света», с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым, информирует Минпросвещения России.

«Школа будущего» – это место, где школьник может развиваться творчески, физически и реализовывать себя в той сфере, которая ему интересна. Это должна быть максимально комфортная среда. Важно, чтобы школа давала знания и формировала определённые ценности и мировоззрение, чтобы человек, который выпускается из школы, был честным, порядочным, уважал взрослых, чтил историческую память. Многие успешные люди отмечают, что именно эти качества помогают им реализоваться в жизни», – поделился своим видением Сергей Кравцов.

Министр отметил, что во всём мире знания и умение ими пользоваться очень важны, но на передний план выходят нравственные качества. Ребята, в свою очередь, рассказали, какие формы работы им интересны и что из опыта «Артека» они хотели бы привнести в школьное образование.

Особенность «школы будущего», по мнению артековцев, в том, что она должна давать навыки, необходимые современному человеку в повседневной жизни. Это умение общаться, самостоятельно добывать информацию, критически мыслить и стремиться к развитию. «Школа будущего» – это место для сотрудничества и радости учеников.

Сергей Кравцов подчеркнул, что «превратить образование в игру не получится, всё равно это определённый труд: подготовка к урокам, сдача экзаменов, физическое развитие». Но чтобы в каждой школе могли использовать технологии «Артека», реализуется проект обучения советников директоров школ по воспитательной работе.

«Вчера я встречался с будущими советниками директоров школ из десяти регионов. С 1 сентября вводится эта должность. Они проходят обучение в «Артеке». Так же, как и вы, они проживают короткую смену в лагере: погружаются в атмосферу, узнают, что и как организовано. Полученные умения и навыки затем будут применять в своих школах, чтобы вам было максимально интересно, чтобы вы больше общались между собой, занимались спортом, творчеством. Чтобы вы могли дружить, развиваться, открывать что-то новое, идти вперёд», – добавил Министр.

С 9 по 30 июня в Международном детском центре «Артек» проходит седьмая смена «Артек – восьмое чудо света». Участники смены – 2516 детей из 85 российских регионов. Одно из ключевых событий смены – День рождения «Артека», которому 16 июня исполнилось 96 лет. Задача смены – приобщить школьников к истории, культуре и традициям «Артека». Школьники узнают, как история России отражается в истории главного детского центра страны.