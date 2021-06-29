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Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика

Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика

Российские химики из Вятского государственного университета и Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН разработали новую разновидность биоразлагаемого пластика из растительного сырья. Новинка может помочь заменить пленку, пакеты, контейнеры и многие другие изделия из обычного пластика на более безвредные для окружающей среды, пишет РИА Новости.

Новый материал сделан из растительных компонентов и полимолочной кислоты. Упаковка из этой массы после использования распадется со временем на безопасные вещества, и её будет легче переработать.

"Важно понимать, что биоразлагаемый пластик не получится оставить на природе, чтобы он "самостоятельно разлагался". Естественным путем это будет происходить долго. Такому продукту тоже нужны специальные условия для разложения, например, компостные ямы. Тем не менее, биоразлагаемый материал намного лучше и проще в утилизации, чем классический пластик, потому что в производстве используют возобновляемое растительное, не токсичное сырье. Это один из шагов на пути к отказу от нефтяной зависимости", – сказал доцент кафедры химии и технологии переработки полимеров Вятского государственного университета Андрей Бурков.

Биоразлагаемый пластик активно используется в производстве, однако широкое его применение пока затруднено из-за высокой цены или отсутствия нужных характеристик у выпускаемых товаров. Проводящиеся эксперименты и исследования уже вызвали интерес за границей. Совместная работа по теме биоразлагаемых полимеров ведется с учеными из Малайзии.

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По материалам: uposters.ru

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