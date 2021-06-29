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Партия Макрона потерпела неудачу на региональных выборах во Франции

Партия Макрона потерпела неудачу на региональных выборах во Франции
На региональных выборах во Франции партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN) проиграла, как и партия Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика!", (LREM). Победителями вышли правые "Республиканцы" (LR) и - в меньшей степени - левые социалисты (PS).

Об этом сообщает газета Le Monde.

В единственном регионе, где кандидат RN Тьерри Мариани имел шансы на победу, он был побит соперником-"республиканцем" Рено Мюзелье: по первым подсчетам, 57% против 43%.
В центральном регионе Иль-де-Франс представительница правых Валери Пекресс победила объединенных левых с 44,9% против 33,3%. Баллотировавшийся здесь кандидат RN Жордан Барделла набрал лишь 11,4%.

Ни одним удачным результатом не может похвастаться и правящая партия LREM.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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