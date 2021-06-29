Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пчёл защитят от болезней и отравлений

Пчёл защитят от болезней и отравлений

Тема: Какие законы вступают в силу


00:07  Автор: Марина Третьякова



Органы государственной власти и местного самоуправления обязаны предоставлять пчеловодам научно-технические разработки, помогать в создании кооперативов и создавать благоприятную экологическую обстановку в районе пасек. Это определено законом «О пчеловодстве в РФ», который вступает в силу 29 июня.

В этом документе впервые закреплены правовые основы для развития пчеловодства и сохранения самих насекомых. Его разработали зампред Госдумы и бывший глава Минсельхоза Алексей Гордеев, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и глава комитета Госдумы по аграрным вопросам  Владимир Кашин.

Закон позволяет размещать пасеки на землях сельхозназначения и лесных участках, а также в садах и огородах. Запрещено располагать инфраструктуру для разведения пчёл и сбора мёда в районах кладбищ, скотомогильников, свалок, а также химических, токсичных и ядерных полигонов.

По закону, на каждую пасеку составят ветеринарно-санитарный паспорт, а пчёл поставят на учёт. Правила содержания этих насекомых позднее определит Минсельхоз. Также это ведомство определит список мероприятий, необходимых для профилактики и лечения пчёл.


Читайте также:

• В ЛДПР предложили разделить пчеловодов на профессионалов и любителей • Производство мёда в России может вырасти в два раза

Важный блок — о предотвращении массовой гибели «медоносов» из-за отравления пестицидами и агрохимикатами, которыми опыляют нивы. Закон обязывает аграриев оповещать всё население в радиусе семи километров от обрабатываемого поля о предстоящей «потраве» как минимум за три дня. Сообщения нужно размещать в интернет-изданиях, газетах и на радио. В них обязательно указать, в какие сроки, как и чем именно будут обрабатывать поля, чем опасны выбранные химикаты и как долго пасечникам следует изолировать пчёл в ульях.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#сельское хозяйство #экология

Ещё материалы: Геннадий Зюганов, Владимир Кашин


28
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Кейт Мосс проводит отпуск в Риме вместе с дочерью Лилой
Кейт Мосс проводит отпуск в Риме вместе с дочерью Лилой
"Красотка обнажила грудь!": Ирина Шейк снялась на пляже в одних трусиках
"Красотка обнажила грудь!": Ирина Шейк снялась на пляже в
Моника Беллуччи снялась в "летней" фотосессии для итальянского журнала
Моника Беллуччи снялась в "летней" фотосессии для
В Арктике ученые обнаружили кости динозавров
В Арктике ученые обнаружили кости динозавров
Более 2,5 тысячи человек осваивают IT-специальности в Академии «Яндекса»
Более 2,5 тысячи человек осваивают IT-специальности в Академии
Ромео Бекхэм впервые вышел в свет со своей девушкой Мией Реган
Ромео Бекхэм впервые вышел в свет со своей девушкой Мией Реган
Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте «Историческое путешествие» в Музее Победы
Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте
В Башкортостане стартовала профильная смена по изучению культуры и истории региона
В Башкортостане стартовала профильная смена по изучению культуры и
Университет Иннополис приглашает школьников на летние IT-марафоны
Университет Иннополис приглашает школьников на летние IT-марафоны
В Кирове продолжается строительство новых школ
В Кирове продолжается строительство новых школ
В белгородских «Точках роста» проходят интерактивные мероприятия для школьников
В белгородских «Точках роста» проходят интерактивные мероприятия для
Еще три центра «IT-куб» появятся в Тверской области
Еще три центра «IT-куб» появятся в Тверской области

Топ на сегодня

Лунный день сегодня 28 июня 2021 года
Лунный день сегодня 28 июня 2021 года
Начало Петрова поста 28 июня 2021 года
Начало Петрова поста 28 июня 2021 года
Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на летний отдых
Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на летний отдых
Эван Макгрегор стал отцом в пятый раз
Эван Макгрегор стал отцом в пятый раз
Уральские ученые разрабатывают уникальную технологию переработки ядерного топлива
Уральские ученые разрабатывают уникальную технологию переработки

Еще по теме

Найден способ защитить пчёл и повысить качество меда
Власти Подмосковья прокомментировали идею регулировать пчеловодство
Депутаты Госдумы будут инициировать закон о землеустройстве
Муниципалитеты смогут обеспечить участковых полиции квартирами