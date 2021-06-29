Пчёл защитят от болезней и отравлений

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

00:07 Автор: Марина Третьякова

Органы государственной власти и местного самоуправления обязаны предоставлять пчеловодам научно-технические разработки, помогать в создании кооперативов и создавать благоприятную экологическую обстановку в районе пасек. Это определено законом «О пчеловодстве в РФ», который вступает в силу 29 июня.

В этом документе впервые закреплены правовые основы для развития пчеловодства и сохранения самих насекомых. Его разработали зампред Госдумы и бывший глава Минсельхоза Алексей Гордеев, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Закон позволяет размещать пасеки на землях сельхозназначения и лесных участках, а также в садах и огородах. Запрещено располагать инфраструктуру для разведения пчёл и сбора мёда в районах кладбищ, скотомогильников, свалок, а также химических, токсичных и ядерных полигонов.

По закону, на каждую пасеку составят ветеринарно-санитарный паспорт, а пчёл поставят на учёт. Правила содержания этих насекомых позднее определит Минсельхоз. Также это ведомство определит список мероприятий, необходимых для профилактики и лечения пчёл.





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Важный блок — о предотвращении массовой гибели «медоносов» из-за отравления пестицидами и агрохимикатами, которыми опыляют нивы. Закон обязывает аграриев оповещать всё население в радиусе семи километров от обрабатываемого поля о предстоящей «потраве» как минимум за три дня. Сообщения нужно размещать в интернет-изданиях, газетах и на радио. В них обязательно указать, в какие сроки, как и чем именно будут обрабатывать поля, чем опасны выбранные химикаты и как долго пасечникам следует изолировать пчёл в ульях.

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#сельское хозяйство #экология

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