Перераспределять между регионами незарегистрированные психотропные лекарства будут по новым правилам

Влада Некрасова

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Ольга Шульга

Перераспределять между регионами незарегистрированные в России лекарства для пациентов с тяжёлыми неврологическими заболеваниями станет проще. Предполагающее это Постановление Правительства вступает в силу 29 июня.

Согласно документу, ежеквартально региональные органы здравоохранения будут направлять в Минпромторг данные о невостребованных остатках того или иного препарата. При необходимости они смогут подать заявки и на дополнительную партию лекарств. На основе этих сведений министерство будет перераспределять медикаменты между субъектами РФ.

«Речь идёт о наркотических и психотропных препаратах, которые у нас в стране пока не производятся», — ранее пояснял премьер-министр Михаил Мишустин.

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Премьер напомнил, что пациенты могут получить такие лекарства бесплатно в поликлинике, но сама процедура оформления заявок от регионов — довольно долгий и сложный процесс. В частности потому, что ввоз, хранение и оборот наркотических и психотропных медикаментов жёстко регламентирован. По словам Мишустина, зачастую возникают ситуации, когда в одном регионе их не хватает, а в другом, наоборот, фиксируется избыток.

Новый порядок, по словам главы кабмина, будет действовать в ближайшие три года. За это время должно быть налажено производство таких препаратов в России.

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#лекарства #в регионах

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