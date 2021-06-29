Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Перераспределять между регионами незарегистрированные психотропные лекарства будут по новым правилам

Перераспределять между регионами незарегистрированные психотропные лекарства будут по новым правилам

Перераспределять между регионами незарегистрированные психотропные лекарства будут по новым правилам

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Ольга Шульга



Перераспределять между регионами незарегистрированные в России лекарства для пациентов с тяжёлыми неврологическими заболеваниями станет проще. Предполагающее это Постановление Правительства вступает в силу 29 июня.

Согласно документу, ежеквартально региональные органы здравоохранения будут направлять в Минпромторг данные о невостребованных остатках того или иного препарата. При необходимости они смогут подать заявки и на дополнительную партию лекарств. На основе этих сведений министерство будет перераспределять медикаменты между субъектами РФ.

«Речь идёт о наркотических и психотропных препаратах, которые у нас в стране пока не производятся», — ранее пояснял премьер-министр Михаил Мишустин.

Регионы получат 25 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19


Премьер напомнил, что пациенты могут получить такие лекарства бесплатно в поликлинике, но сама процедура оформления заявок от регионов — довольно долгий и сложный процесс. В частности потому, что ввоз, хранение и оборот наркотических и психотропных медикаментов жёстко регламентирован. По словам Мишустина, зачастую возникают ситуации, когда в одном регионе их не хватает, а в другом, наоборот, фиксируется избыток.

Новый порядок, по словам главы кабмина, будет действовать в ближайшие три года. За это время должно быть налажено производство таких препаратов в России.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#лекарства #в регионах

Ещё материалы: Михаил Мишустин


538
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

США нанесли удары с воздуха в Сирии и Ираке
США нанесли удары с воздуха в Сирии и Ираке
Партия Макрона потерпела неудачу на региональных выборах во Франции
Партия Макрона потерпела неудачу на региональных выборах во Франции
Денежный лунный календарь на июль 2021 года
Денежный лунный календарь на июль 2021 года
Италия отменила почти все карантинные ограничения
Италия отменила почти все карантинные ограничения
Знаки Зодиака, которых ждет удача в июле 2021 года
Знаки Зодиака, которых ждет удача в июле 2021 года
Белоруссия отозвала своего постпреда при ЕС и вышла из "Восточного партнерства"
Белоруссия отозвала своего постпреда при ЕС и вышла из
Про русских, инопланетян и Марс: 15 восхитительных цитат Илона Маска
Про русских, инопланетян и Марс: 15 восхитительных цитат Илона Маска
Студенты Мессинского университета приняли участие в программе академического обмена в Мининском университете
Студенты Мессинского университета приняли участие в программе
Тина Кунаки в платье-кейпе на вечеринке в Испании
Тина Кунаки в платье-кейпе на вечеринке в Испании
Госдеп возмущен "недопустимым" содержанием террористов ИГ* в лагерях
Госдеп возмущен "недопустимым" содержанием террористов ИГ*
4 простых обряда для очищения вашего дома
4 простых обряда для очищения вашего дома
Лунный день сегодня 29 июня 2021 года
Лунный день сегодня 29 июня 2021 года

Топ на сегодня

Российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде школьников по информатике
Российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную
Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на летний отдых
Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на летний отдых
Уральские ученые разрабатывают уникальную технологию переработки ядерного топлива
Уральские ученые разрабатывают уникальную технологию переработки
В римской крепости Виндоланда нашли рельеф, изображающий кавалериста
В римской крепости Виндоланда нашли рельеф, изображающий кавалериста
Перед будущими советниками по воспитанию стоит задача быть лидерами - Сергей Кравцов
Перед будущими советниками по воспитанию стоит задача быть лидерами -

Еще по теме

Россиянам разрешили ввозить в страну незарегистрированные лекарства
Выбрать аналоги лекарств станет проще
Излишки соцдоплат к пенсиям предложили перераспределять между нуждающимися регионами
Регионы получат 6,4 млрд рублей на пенсионные выплаты