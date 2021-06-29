"Пока совсем кризисно": духовник находящейся в коме МакSим призывает молиться о ее излечении

Вадим Карасев

38-летняя певица МакSим находится в коме уже вторую неделю. Духовник артистки откровенно рассказал "Комсомольской правде" о ее состоянии.

Личным духовником МакSим является игумен Лука, в свое время венчавший ее с Алексеем Луговцовым и крестивший дочерей певицы. Духовный настоятель с самых первых дней болезни молится за излечение исполнительницы.[b][/b]



"Пока совсем кризисно. Молимся. И все, кто сопереживает, пусть читает молитву ко Господу о ее исцелении", - рассказал игумен Лука о состоянии МакSим.

Как отмечается, для певицы хотели провести соборование, однако пока этого нельзя сделать, поскольку артистка находится без сознания. Данное таинство православной церкви укрепляет тело и душу, отпуская грехи.

Ранее медики обнаружили у исполнительницы сопутствующее заболевание, которое, возможно, и привело к ухудшению ее состояния, сообщает "Московский комсомолец". "При поступлении в частную медицинскую клинику врачи провели звездной пациентке обследование и, помимо пневмонии, зафиксировали у нее подозрительные симптомы. По некоторым данным, речь может идти о заболевании, поражающем печень", — сообщает издание.

Как отмечается, медики предполагают, что МакSим давно страдает данным недугом — возможно, он перешел уже в хроническую стадию. При этом болезнь может никак не проявлять себя, а певица пребывать в уверенности, что победила заразу.

Накануне в Сети появились слухи, что медики якобы были вынуждены перевести МакSим на ЭКМО (экстракорпоральную мембранную оксигенацию). Представитель артистки прокомментировала эти сплетни.

"У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это желтая пресса, а не официальное заявление. Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких: каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом. Есть понятие "медицинская тайна", хоть это невозможно в наши дни", — цитирует источник RT.

По словам представителя певицы, появляющаяся в Сети информация — "либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки".



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