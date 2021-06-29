Политолог: создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее эффективно оказывать помощь

Вадим Карасев

Создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее эффективно оказывать помощь. Такое мнение выразил политолог Максим Жаров.

"Это особенно актуально в период распространения третьей волны коронавируса", - отметил он.

Он отметил, что участие представителей разных добровольческих организаций в Едином волонтерском штабе говорит об их готовности объединить усилия для помощи людям.

"Система здравоохранения будет опять испытывать серьезные нагрузки, и волонтеры будут хорошим подспорьем. И помощь представителей всех перечисленных добровольческих организаций будет очень полезна", - уверен Жаров.

Напомним, 29 июня в "Единой России" объявили о создании Единого волонтерского штаба. В него вошли активисты партии, ОНФ, движения "Мы – вместе", "Волонтеры Победы" "Волонтеры-медики", "Молодой Гвардии Единой России". Единый штаб сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций по всей стране и будет оказывать помощь медикам и людям, которые нуждаются в поддержке.