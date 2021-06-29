Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Польша начала прокладку Baltic Pipe по дну Балтийского моря

Польша начала прокладку Baltic Pipe по дну Балтийского моря

Оператор польской сети газопроводов Gaz-System начал укладку морского участка газопровода Baltic Pipe по дну Балтийского моря, сообщила пресс-служба компании.

Работы ведутся в водах Дании, возле от острова Борнхольм, "недалеко от середины маршрута всего морского газопровода". Укладку осуществляет судно Castorone, которое будет "постепенно двигаться по трассе газопровода в северо-западном направлении". В строительстве также поучаствуют суда Castoro Sei и Castoro 10.

"До конца этого года мы планируем сварить и проложить 275 км газопровода по дну Балтийского моря, который соединит побережья Польши и Дании", — сказал глава компании Томаш Стемпень.

Baltic Pipe свяжет месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Мощность газопровода составит 10 млрд кубометров в год. Польша рассчитывает завершить строительство газопровода к 1 октября 2022 года. Варшава продвигает проект как замену российско-немецкому газопроводу "Северный поток — 2", против которого активно выступает.



# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Битва платьев: Бейонсе против Зендаи
Битва платьев: Бейонсе против Зендаи
Украина сегодня отмечает День Конституции
Украина сегодня отмечает День Конституции
Гороскоп на июль 2021 года от Анжелы Перл
Гороскоп на июль 2021 года от Анжелы Перл
Польша начала прокладку Baltic Pipe по дну Балтийского моря
Польша начала прокладку Baltic Pipe по дну Балтийского моря
США нанесли удары с воздуха в Сирии и Ираке
США нанесли удары с воздуха в Сирии и Ираке
Партия Макрона потерпела неудачу на региональных выборах во Франции
Партия Макрона потерпела неудачу на региональных выборах во Франции
Денежный лунный календарь на июль 2021 года
Денежный лунный календарь на июль 2021 года
Италия отменила почти все карантинные ограничения
Италия отменила почти все карантинные ограничения
Знаки Зодиака, которых ждет удача в июле 2021 года
Знаки Зодиака, которых ждет удача в июле 2021 года
Белоруссия отозвала своего постпреда при ЕС и вышла из "Восточного партнерства"
Белоруссия отозвала своего постпреда при ЕС и вышла из
Про русских, инопланетян и Марс: 15 восхитительных цитат Илона Маска
Про русских, инопланетян и Марс: 15 восхитительных цитат Илона Маска
Студенты Мессинского университета приняли участие в программе академического обмена в Мининском университете
Студенты Мессинского университета приняли участие в программе

Топ на сегодня

Российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде школьников по информатике
Российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную
Уральские ученые разрабатывают уникальную технологию переработки ядерного топлива
Уральские ученые разрабатывают уникальную технологию переработки
В римской крепости Виндоланда нашли рельеф, изображающий кавалериста
В римской крепости Виндоланда нашли рельеф, изображающий кавалериста
Перед будущими советниками по воспитанию стоит задача быть лидерами - Сергей Кравцов
Перед будущими советниками по воспитанию стоит задача быть лидерами -
Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте «Историческое путешествие» в Музее Победы
Более 6 тысяч московских кадет приняли участие в проекте

Еще по теме

Польша намерена построить свой газопровод вместо «Северного потока - 2»
Польша приблизилась к полному отказу от российского газа
Польше придется согласовывать с Россией свой проект газопровода Baltic Pipe
Польша ударила Россию по больному месту: найден действенный рычаг влияния