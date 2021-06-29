Польша начала прокладку Baltic Pipe по дну Балтийского моря

Вадим Карасев

Оператор польской сети газопроводов Gaz-System начал укладку морского участка газопровода Baltic Pipe по дну Балтийского моря, сообщила пресс-служба компании.

Работы ведутся в водах Дании, возле от острова Борнхольм, "недалеко от середины маршрута всего морского газопровода". Укладку осуществляет судно Castorone, которое будет "постепенно двигаться по трассе газопровода в северо-западном направлении". В строительстве также поучаствуют суда Castoro Sei и Castoro 10.

"До конца этого года мы планируем сварить и проложить 275 км газопровода по дну Балтийского моря, который соединит побережья Польши и Дании", — сказал глава компании Томаш Стемпень.

Baltic Pipe свяжет месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Мощность газопровода составит 10 млрд кубометров в год. Польша рассчитывает завершить строительство газопровода к 1 октября 2022 года. Варшава продвигает проект как замену российско-немецкому газопроводу "Северный поток — 2", против которого активно выступает.







