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При разработке нацстандартов будут использовать цифровые технологии

При разработке нацстандартов будут использовать цифровые технологии

Тема: Постановления правительства


04:07  Автор: Светлана Заверняева



Минпромторг будет отвечать за порядок разработки национальных стандартов с использованием информационной системы в сфере стандартизации. Такое постановление правительства вступает в силу 29 июня.

Документ расширяет полномочия министерства промышленности и торговли. Теперь ведомство будет отвечать за порядок разработки национальных стандартов, предварительных национальных стандартов с использованием информационной системы в сфере стандартизации.

Россия и Казахстан становятся локомотивами цифровизации ЕАЭС


Постановление разработано во исполнение закона об использовании цифровых технологий при разработке новых стандартов. Законом Росстандарт утверждён в качестве оператора информационной системы для сбора, обработки и использования данных.  В кабмине рассчитывают, что документ будет способствовать внедрению лучших практик, которые есть в корпоративных стандартах, и их ускоренного использования в национальной системе стандартизации.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#IT #торговля


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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