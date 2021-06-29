При разработке нацстандартов будут использовать цифровые технологии

Анастасия Иванова

Тема: Постановления правительства

04:07 Автор: Светлана Заверняева

Минпромторг будет отвечать за порядок разработки национальных стандартов с использованием информационной системы в сфере стандартизации. Такое постановление правительства вступает в силу 29 июня.

Документ расширяет полномочия министерства промышленности и торговли. Теперь ведомство будет отвечать за порядок разработки национальных стандартов, предварительных национальных стандартов с использованием информационной системы в сфере стандартизации.

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Постановление разработано во исполнение закона об использовании цифровых технологий при разработке новых стандартов. Законом Росстандарт утверждён в качестве оператора информационной системы для сбора, обработки и использования данных. В кабмине рассчитывают, что документ будет способствовать внедрению лучших практик, которые есть в корпоративных стандартах, и их ускоренного использования в национальной системе стандартизации.

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