Приём заявок на Всероссийский конкурс технологических кружков продлён до 20 июля

Алексей Вольцев

До 20 июля Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) продлило приём заявок на Всероссийский конкурс технологических кружков – 2021, сообщает Минпросвещения России.

Организатором конкурса выступает Кружковое движение НТИ совместно с Минпросвещения России при поддержке АНО «Платформа НТИ», Агентства стратегических инициатив и сети центров «Точек кипения».

Победителей конкурса наградят на юбилейном Всероссийском съезде, который состоится в ноябре в рамках Года науки и технологий в России. Всероссийский охват позволит провести комплексный мониторинг технических и технологических кружков в стране, составить рейтинги кружков в регионах и разработать рекомендации по их развитию и поддержке.

Конкурс включает в себя четыре номинации, по каждой из которых жюри оценит заявки, составит региональные и итоговый рейтинги кружков и определит победителей и призёров. Информация обо всех участниках конкурса будет размещена на карте технологических кружков России, которую формирует Кружковое движение НТИ. Лучшие практики организации кружковой деятельности в разных регионах войдут в специальный сборник-справочник, который будет издан по итогам конкурса.

К участию приглашаются кружки, работающие в государственном и негосударственном секторе, центрах дополнительного образования, школах, вузах, а также созданные коммерческими организациями, командами энтузиастов и т. д.

Приём заявок ведётся на официальном сайте.

Дата: до 20 июля.

В 2021 году отмечается 100 лет с момента появления в стране массового движения технологических кружков. Серию юбилейных мероприятий завершит Всероссийский съезд, посвящённый 100-летию кружкового движения, который включён в федеральный план Года науки и технологий в России.

Кружковое движение НТИ – это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое к 2021 году охватило более 300 000 школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель Кружкового движения – формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, учёных, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение». Задачи НТИ интегрированы в национальный проект «Наука».

Среди инициатив Кружкового движения – первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов «Олимпиада НТИ», проектные школы и хакатоны «Практики будущего», всероссийская акция «Урок НТИ», система массового обучения, аттестации и трудоустройства наставников молодёжных проектов «Академия наставников», цифровая платформа развития талантов и конкурс для абитуриентов «Талант 20.35», R&D программа по технологиям совместного обучения человека и искусственного интеллекта «Кентавр» и другие проекты.