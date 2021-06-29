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Приём заявок на Всероссийский конкурс технологических кружков продлён до 20 июля

Приём заявок на Всероссийский конкурс технологических кружков продлён до 20 июля

До 20 июля Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) продлило приём заявок на Всероссийский конкурс технологических кружков – 2021, сообщает Минпросвещения России.

Организатором конкурса выступает Кружковое движение НТИ совместно с Минпросвещения России при поддержке АНО «Платформа НТИ», Агентства стратегических инициатив и сети центров «Точек кипения».

Победителей конкурса наградят на юбилейном Всероссийском съезде, который состоится в ноябре в рамках Года науки и технологий в России. Всероссийский охват позволит провести комплексный мониторинг технических и технологических кружков в стране, составить рейтинги кружков в регионах и разработать рекомендации по их развитию и поддержке.

Конкурс включает в себя четыре номинации, по каждой из которых жюри оценит заявки, составит региональные и итоговый рейтинги кружков и определит победителей и призёров. Информация обо всех участниках конкурса будет размещена на карте технологических кружков России, которую формирует Кружковое движение НТИ. Лучшие практики организации кружковой деятельности в разных регионах войдут в специальный сборник-справочник, который будет издан по итогам конкурса.

К участию приглашаются кружки, работающие в государственном и негосударственном секторе, центрах дополнительного образования, школах, вузах, а также созданные коммерческими организациями, командами энтузиастов и т. д.

Приём заявок ведётся на официальном сайте.

Дата: до 20 июля.

В 2021 году отмечается 100 лет с момента появления в стране массового движения технологических кружков. Серию юбилейных мероприятий завершит Всероссийский съезд, посвящённый 100-летию кружкового движения, который включён в федеральный план Года науки и технологий в России.

Кружковое движение НТИ – это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое к 2021 году охватило более 300 000 школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель Кружкового движения – формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, учёных, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение». Задачи НТИ интегрированы в национальный проект «Наука».

Среди инициатив Кружкового движения – первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов «Олимпиада НТИ», проектные школы и хакатоны «Практики будущего», всероссийская акция «Урок НТИ», система массового обучения, аттестации и трудоустройства наставников молодёжных проектов «Академия наставников», цифровая платформа развития талантов и конкурс для абитуриентов «Талант 20.35», R&D программа по технологиям совместного обучения человека и искусственного интеллекта «Кентавр» и другие проекты.

# Общество
По материалам: edu.ru

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