Про русских, инопланетян и Марс: 15 восхитительных цитат Илона Маска

Вадим Карасев

Имя американского бизнесмена и инженера Илона Маска, конечно, в первую очередь ассоциируется с инновациями, изобретениями и большим успехом. Однако известен он не только этим. Порой экстравагантные идеи основателя компании SpaceX сопровождаются его громкими, спорными и неожиданными заявлениями, которые он не стесняется делать публично. Сегодня, в честь 50-летия знаменитого предпринимателя, вспоминаем его самые яркие цитаты.

О своем происхождении

У меня часто спрашивают, инопланетянин ли я. Ну, разумеется, я инопланетянин! Я же работаю с технологиями.

Об освоении космоса

Я думаю, что будущее может быть гораздо более захватывающим и интересным. Мы хотим стать цивилизацией, которая будет представлена на многих планетах Солнечной системы. Такое будущее нас вдохновляет. Ради такого будущего хочется просыпаться по утрам.

О России

Моя семья боится, что русские люди меня убьют.





О том, как он хотел бы умереть

Я бы предпочел умереть на Марсе. Только не от столкновения с его поверхностью.

О египтянах и инопланетянах

Действительно странно, что мы не видим никаких признаков их существования. Кстати, пожалуйста, не упоминайте пирамиды. Укладка каменных блоков не является свидетельством наличия развитой цивилизации. Слухи о том, что я строю космический корабль, чтобы вернуться на свою родную планету Марс, совершенно не соответствуют действительности. Древние египтяне были поразительными людьми, но если бы инопланетяне построили пирамиды, они оставили бы после себя компьютер или что-то в этом роде.

О покорении Марса

Честно сказать, вероятно, вначале погибнет много людей. Но это будет замечательное приключение.





О форме правления на Марсе

Я думаю, что, скорее всего, на Марсе будет прямая демократия, а не представительная. Таким образом, люди будут голосовать по различным вопросам напрямую. И я думаю, что это, вероятно, будет лучше всего, потому что потенциал демократии существенно понизился.





О том, как разогреть Марс, чтобы он стал пригодным для жизни людей

Самый быстрый способ — сбросить термоядерные бомбы над полюсами планеты.

О развлечениях на рабочем месте

На самом деле я задумываюсь над тем, чтобы построить американские горки — такие как на заводе во Фримонте. Вы садились бы в аттракцион и смогли бы на нем проехаться по заводу. Это, вероятно, было бы очень дорого, но мне нравится сама идея.

О трудолюбии

Если бы у меня была возможность не есть привычным мне способом, чтобы я мог больше работать, я бы не ел. Я хотел бы, чтобы был способ получать питательные вещества, не садясь за стол.





О личной жизни

Я бы хотел уделять больше времени свиданиям, мне нужно найти девушку. Поэтому мне нужно еще больше времени. Думаю, от пяти до 10 часов — сколько женщина хочет проводить времени со своим мужчиной в неделю? Может быть, 10 часов? Это какой-то минимум? Я не знаю.





Об искусственном интеллекте

По крайней мере, если есть злой диктатор, то этот человек умрет. Но в случае искусственного интеллекта смерть исключена — он будет жить вечно. И тогда у вас будет бессмертный диктатор, от которого вы никуда никогда не сможете деться.

О своем твиттере

Чтобы вы понимали, я всегда вел себя безумно в твиттере. Мой твиттер — это практически полная чепуха.

О коронавирусе

Паника из-за коронавируса — это тупость.





О том, что мы живем в матрице

Видеоигры скоро станут практически неотличимы от реальности. Вероятность того, что мы живем в реальном мире, — один на миллиард.



