Рада учла правки президента в законе о декларациях

Анастасия Иванова

Верховная Рада на заседании во вторник, 29 июня, 315 голосами приняла законопроект №4651 с правками президента. Речь идет о криминальном наказании за недостоверное декларирование.С подачи президента из закона исключили положение, согласно которому сведения об объектах декларирования, находящихся во владении или пользовании члена семьи декларанта, указываются только в случае, если член семьи подал такие сведения субъекту декларирования в любом виде.Также президент дополнил норму о том, что умышленное непредставление е-декларации карается штрафом от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, словами "или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы сроком на один год".Напомним, президент Владимир Зеленский ветировал принятый Радой 3 июня закон о возобновлении наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование, внеся в него свои правки.