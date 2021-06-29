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Рапота предложил сделать бюджет Союзного государства иннофондом

Рапота предложил сделать бюджет Союзного государства иннофондом

17:48  Автор: Дмитрий Гончарук



Бюджет Союзного государства должен стать подобием инновационного фонда, считает член Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Рапота.

«Надо честно признаться, что у нас нет потребности в продуктах интеллектуальной деятельности. За рубежом предприятия охотятся за головами учёных, а наши головы обивают пороги», — сказал Рапота на заседании одной из секций VIII Форума регионов России и Белоруссии.

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По мнению сенатора, если не поменять отношение к науке и инновациям, то научно-технологический прорыв не получится. А одной из мер может стать превращение бюджета Союзного государства в инновационный фонд со всеми положенными полномочиями.


#Белоруссия #наука #международные отношения


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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