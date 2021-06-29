Разумков в Раде напомнил, как Конституция изменила историю Украины

Влада Некрасова

Принятие Конституции сделало независимость Украины легитимной в глазах всего мира.Об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время торжественного заседания парламента по случаю Дня Конституции.По словам спикера, принятие 25 лет тому назад Конституции Украины стало не только важной составляющей украинского государства, а фактически разделило нашу историю на «до» и «после»."Есть Конституция", - именно такие слова впервые прозвучали в этом зале после принятия Основного закона нашей страны. Только одно решение, которое имело колоссальное влияние на жизнь многомиллионного государства. Принятие Основного закона сделало нашу независимость легитимной в глазах всего мира. Мы четко заявили, за что выступаем и за что борется наше государство, какие принципы лежат в ее основе... Принятие Конституции стало конкретным воплощением устремления нашего государства к самоопределению, выражением желания развиваться и укреплять демократическое и правовое государство", - заявил председатель ВР.Он подчеркнул, что принятие Основного закона стало "окончательным завершением нашего многовекового народного развития государства"."Сегодня, 25 лет спустя, мы можем твердо сказать: в нашей Конституции закреплены те права, за которые на протяжении нескольких лет мы боролись как нация, такие ценности, которые развиваем как украинское общество", - подчеркнул Разумков.По его словам, Основной закон утвердил права, свободу и конституционные обязанности украинцев."Именно их соблюдение будет наибольшим проявлением уважения к Конституции, ведь этот принцип начинает действовать с каждого из нас, потому что закон - один для всех. Если мы не будем придерживаться этих ценностей, это уже будет не совсем Украина. Точнее, это уже будет не Украина. Потому что наша земля неотделима от свободы, демократии, верховенства права и человечности", - заявил председатель ВР.Он отметил: сказать, что конституционный процесс завершился с принятием Основного закона, будет неправильным - он продолжается до тех пор, пока существует государство и развивается общество."Во времена серьезных вызовов, которые в разные периоды стояли перед Украиной, именно парламент играл одну из ключевых ролей в отстаивании интересов государства и общества. Верховная Рада оперативно реагировала на вызовы и всегда занимала исключительную позицию в интересах украинского общества и народа, и так должно быть всегда. Однако сказать, что конституционный процесс завершился с принятием Основного закона, будет неправильно. Он продолжается до тех пор, пока существует государство и развивается общество", - сказал спикер.Разумков подчеркнул, что с момента провозглашения Независимости Верховная Рада была, есть и остается площадкой поиска баланса и достижения компромисса в вопросах жизненно важных политических решений нашего государства."С момента принятия Конституции в ее текст несколько раз вносились изменения. Этот процесс сегодня проходит в стенах Верховной Рады также. Современный этап конституционной модернизации Украины характеризуется углублением верховенства права, совершенствованием существующей системы государственного управления и развитием местного самоуправления и территориального устройства", - заявил Председатель ВР.Кроме того, глава парламента отметил, что неотъемлемой частью конституционной модернизации Украины является также развитие местного самоуправления."По состоянию на сегодняшний день реформа децентрализации пока не завершена. Чтобы довести до логического конца и реализовать ее в полном объеме, нам необходимо будет внести изменения в Конституцию. Это будет непростой, но исторический процесс. Однако именно он позволит местным органам власти получить как больше полномочий, так и больше ответственности для развития своих регионов", - сказал Разумков.Он отметил, что в то же время все должны помнить, что изменения в Конституцию должны быть максимально взвешенными, осторожными и обдуманными."Поэтому любая, даже маленькая ошибка может привести к глобальным последствиям, иногда катастрофическим", - добавил председатель ВР.Разумков также заявил, что перед парламентом остается актуальным вопросом совершенствование и модернизация Конституции."Но все это будет зависеть исключительно от нашей с вами совместной работы. Именно парламент является моделью украинского общества, представлявший и представляющий нашу разнообразную страну. И если мы хотим стремительного развития государства, мы должны здесь, в стенах Верховной Рады, стремиться к политическому консенсусу и не только стремиться, но его достигать. Тем более, что в этом созыве мы уже неоднократно доказывали свою способность объединяться вокруг важных для государства вещей, откладывая политические лозунги и политику в целом", - подчеркнул Председатель ВР.